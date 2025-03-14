https://ria.ru/20250314/britaniya-2004813798.html

Британия организовала Штатам "новый Перл-Харбор"

Британия организовала Штатам "новый Перл-Харбор" - РИА Новости, 14.03.2025

Британия организовала Штатам "новый Перл-Харбор"

Какие-то загадочные явления происходят сейчас в Великобритании и у ее берегов. Не хочется распространять конспирологические теории, но события, связанные с... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T08:00:00+03:00

2025-03-14T08:00:00+03:00

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Какие-то загадочные явления происходят сейчас в Великобритании и у ее берегов. Не хочется распространять конспирологические теории, но события, связанные с мистическим столкновением двух морских судов в Северном море у побережья Восточной Англии, в любом случае порождают таковые. И чем дальше раскручиваются последствия этой трагедии, тем более стойким становится ощущение, что из нее обязательно попытаются раздуть международный скандал серьезного масштаба.Да что уж далеко за примером ходить. Американский блогер украинского происхождения Игорь Сушко уже написал: "Россия атаковала армию США 10 марта 2025 года. Это новый Перл-Харбор". Ему вторит другой американец — Гордон Чанг, автор книг, предсказывавших распад Китая к 2011-му. Он сообщает своей аудитории: "Очевидно, что Россия протаранила судно, перевозившее авиатопливо для армии США. Это следует считать нападением на Соединенные Штаты". И этот поток обвинений против России можно продолжать. Что-то подсказывает, что это — только начало.На это указывает хотя бы тот факт, что уже звучат более чем откровенные намеки и из уст более официальных деятелей. Так, теневой министр транспорта Британии Джером Мейхью прямо указал на гражданство единственного арестованного подозреваемого, заявив, что оно "вызывает дополнительные вопросы о возможных мотивах". Речь, само собой, о гражданине России!Итак, что же случилось в понедельник, 10 марта? В 9:50 по местному времени у берегов Восточного Йоркшира контейнеровоз Solong, шедший под португальским флагом, на полном ходу, не снижая скорости, не пытаясь как-то уклониться, протаранил борт американского нефтяного танкера Stena Immaculate, обслуживающего армию США, с морскими пехотинцами на борту. Причем изначально сообщалось, что Solong был загружен высокотоксичным цианидом натрия. Правда, позже германские владельцы товара заявили, что судно шло порожним, уже выгрузив химикаты. Хотя некоторые морские эксперты ставят это под сомнение.В результате столкновения официально считается погибшим один человек. Ущерб для экологии побережья еще предстоит оценить, но все понимают, что он значительный. Газета The Daily Telegraph полагает, что это "может быть самой значительной экологической катастрофой в Британии для целого поколения".Здесь и конспирологом быть не надо, чтобы согласиться: действия экипажа контейнеровоза выглядели более чем странно. У всех, кто анализировал маршрут португальского судна, складывалось впечатление, что оно сознательно шло на таран, даже не совершив попытки как-то уклониться от столкновения. Есть предположения, что Solong шел на автопилоте. Тем более что даже британское правительство официально признало: маршрут судна был рутинным, по нему Solong регулярно курсировал в обе стороны. Но кажется невероятным, что не сработала система оповещения о возможном столкновении.Отсюда сразу по горячим следам родилось предположение, что навигационная система контейнеровоза была взломана хакерами. Причем британские газеты моментально выделили "главного подозреваемого". Daily Mail написала: "Есть предположения, что Solong мог быть взломан Россией или другими враждебными государствами и превращен в "таран". То есть британская пресса вышла на "русский след" мгновенно, еще не дожидаясь никаких дополнительных разъяснений.Но каков же был восторг этой же прессы, когда в среду власти официально сообщили: единственным арестованным является 59-летний гражданин России, капитан контейнеровоза. А значительную часть экипажа составляли российские моряки. В британской прессе пазл тут же сошелся — только ленивый из них не вынес в заголовок крупными буквами слово "русский", сопроводив это соответствующими теориями заговора и рассуждениями о "возможной злонамеренной деятельности вражеского государства". А газета Metro UK, например, поместила карикатуру, прямо намекавшую на то, что капитан сухогруза пошел на столкновение, так как является "лояльным русским".Тем забавнее слышать от той же британской прессы обвинения в адрес российских экспертов по поводу того, что это якобы они распространяют "конспирологические теории". Daily Mail умудрилась в одном и том же материале обвинить в этом "бессовестных пропутинских пропагандистов" и разместить свою собственную конспирологию о возможной причастности России. Что ж, уметь надо!На самом деле действительно выглядит все очень подозрительно. Аккурат накануне начала переговоров между США и Украиной по урегулированию конфликта Британия прямо вмешивается в них и начинает открыто консультировать украинскую сторону с целью де-факто сорвать мирный процесс. За день до переговоров в Джидде торговое судно с российским капитаном как будто бы нарочно таранит танкер армии США у берегов Британии. И если первоначальные предположения тех же британских газет, еще не знавших о национальности капитана, верны, то не исключается, что кто-то с берега хакнул систему навигации, сознательно направив контейнеровоз на танкер. Вопрос: кому нужен такой сценарий? Ответ очевиден: точно не России, а тому, кто как раз пытается заблокировать переговоры по Украине и разрушить наметившийся диалог между Москвой и Вашингтоном.И очень кстати в журнале "Национальная оборона" появилось интервью помощника президента России, председателя Морской коллегии Николая Патрушева. Он больше говорил об угрозах, которые создают нашим морякам в Балтийском море и в Арктике. Но и в целом он указал на то, что "натовцами отрабатывается применение кибератак на навигационное оборудование российских судов с целью организации нештатных ситуаций, в том числе ведущих к авариям". Патрушев подчеркнул: "Эксперты склоняются к мнению, что сами страны НАТО являются организаторами, спонсорами и исполнителями участившихся нештатных ситуаций на торговых судах".Конечно, рано утверждать что-то конкретное по загадочной катастрофе в Северном море. Надо подождать более четких и конкретных обвинений в адрес задержанного российского гражданина, а также пояснений от него самого. Но нет никаких сомнений в том, что данная катастрофа будет и дальше активно задействована в русофобской пропаганде. Вне зависимости от причин трагедии ею попытаются воспользоваться для влияния на Дональда Трампа с целью убедить его в необходимости продолжения многолетнего антироссийского курса Вашингтона. Еще бы, ведь "новый Перл-Харбор" произошел, если настолько себя не уважать, чтобы поверить украинской пропаганде.

https://ria.ru/20250310/tanker-2004133426.html

https://ria.ru/20250313/britanija-2004661167.html

https://ria.ru/20240414/khakery-1939987497.html

https://ria.ru/20250312/britanija-2004496610.html

https://ria.ru/20250313/sovfed-2004781138.html

https://ria.ru/20250313/patrushev-2004661579.html

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россия, сша, великобритания, нато, дональд трамп, николай патрушев, аналитика