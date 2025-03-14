Рейтинг@Mail.ru
Еще семь зданий апартаментов в Москве получат льготу по налогу на имущество - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/bagreeva-2004832432.html
Еще семь зданий апартаментов в Москве получат льготу по налогу на имущество
Еще семь зданий апартаментов в Москве получат льготу по налогу на имущество - РИА Новости, 14.03.2025
Еще семь зданий апартаментов в Москве получат льготу по налогу на имущество
Семь новых зданий, расположенных на территории столицы, включили в Реестр апартаментов, владельцам которых доступна льгота по налогу на имущество физлиц,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T09:00:00+03:00
2025-03-14T09:00:00+03:00
москва
мария багреева
недвижимость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936642_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_7038fe9a0161069a5cd878813c8a5e3f.jpg
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Семь новых зданий, расположенных на территории столицы, включили в Реестр апартаментов, владельцам которых доступна льгота по налогу на имущество физлиц, сообщила заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента по экономической политике и развитию Мария Багреева.Он уточнила, что данное решение было принято на заседании президиума столичного правительства.Сейчас в реестр включены 47 объектов, расположенных на территории мегаполиса.Апартаменты – нежилые здания, поэтому ставки налога на имущество физических лиц по ним выше, чем по квартирам. Например, ставки по квартирам равны 0,1–0,3%, на апартаменты в обычном случае – 0,5% от кадастровой стоимости, а на апартаменты, включенных в Перечень торгово-офисной недвижимости, – 1,5%."С 2015 года для выравнивания налоговой нагрузки для апартаментов, включенных в Перечень торгово-офисной недвижимости, до уровня апартаментов, которые в него не входят, в Москве предусмотрена льгота, снижающая налоговую ставку с 1,5 до 0,5%", – цитирует пресс-служба Багрееву.Льгота владельцам зданий доступна только при определенных требованиях: в разрешительных документах упоминаются апартаменты, площадь объектов не должна превышать 300 "квадратов". При этом кадастровая площадь зданий должна начинаться от 100 тысяч рублей за "квадрат". Но часто в разрешительной документации нет указания на наличие в здании апартаментов, поэтому в данном случае получить льготу не получится.Чтобы предоставлять владельцам апартаментов льготы, столичное правительство каждый год актуализирует Реестр апартаментов, куда добавляют здания, отвечающие указанным критериям. До текущих изменений в данный реестр были внесены 43 столичных объекта, теперь список пополнился семью новыми зданиями.Кроме того, из реестра исключили три объекта. Это связано с тем, что здания перестали удовлетворять условиям нахождения в нем, в частности, по причине исключения из Перечня торгово-офисных объектов столицы. Данная мера не повлечет увеличения налоговых выплат на владельцев, поскольку для апартаментов в зданиях, не включенных в Перечень торгово-офисных объектов, уже действует пониженная налоговая, которая равна 0,5%.Узнать, включено ли здание с апартаментами в такой перечень, можно по его адресу или кадастровому номеру при помощи специального сервиса.Ранее Багреева сообщала, что еще 20 спортивных учреждений, расположенных в Москве, могут воспользоваться льготой по налогу на имущество. Теперь в Реестр объектов спорта для предоставления льготы входят 53 объекта.
https://ria.ru/20250313/bagreeva-2004614574.html
https://ria.ru/20250307/bagreeva-2003440027.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936642_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_d7878688cb2c5a77fd6d32f58eeea54f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мария багреева, недвижимость
Москва, Мария Багреева, Недвижимость
Еще семь зданий апартаментов в Москве получат льготу по налогу на имущество

Мария Багреева: апартаменты еще в 7 московских зданиях получат налоговую льготу

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Семь новых зданий, расположенных на территории столицы, включили в Реестр апартаментов, владельцам которых доступна льгота по налогу на имущество физлиц, сообщила заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента по экономической политике и развитию Мария Багреева.
Он уточнила, что данное решение было принято на заседании президиума столичного правительства.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Льгота по налогу на имущество стала доступна еще 20 спортобъектам Москвы
13 марта, 09:00
Сейчас в реестр включены 47 объектов, расположенных на территории мегаполиса.
Апартаменты – нежилые здания, поэтому ставки налога на имущество физических лиц по ним выше, чем по квартирам. Например, ставки по квартирам равны 0,1–0,3%, на апартаменты в обычном случае – 0,5% от кадастровой стоимости, а на апартаменты, включенных в Перечень торгово-офисной недвижимости, – 1,5%.
"С 2015 года для выравнивания налоговой нагрузки для апартаментов, включенных в Перечень торгово-офисной недвижимости, до уровня апартаментов, которые в него не входят, в Москве предусмотрена льгота, снижающая налоговую ставку с 1,5 до 0,5%", – цитирует пресс-служба Багрееву.
Льгота владельцам зданий доступна только при определенных требованиях: в разрешительных документах упоминаются апартаменты, площадь объектов не должна превышать 300 "квадратов". При этом кадастровая площадь зданий должна начинаться от 100 тысяч рублей за "квадрат". Но часто в разрешительной документации нет указания на наличие в здании апартаментов, поэтому в данном случае получить льготу не получится.
Чтобы предоставлять владельцам апартаментов льготы, столичное правительство каждый год актуализирует Реестр апартаментов, куда добавляют здания, отвечающие указанным критериям. До текущих изменений в данный реестр были внесены 43 столичных объекта, теперь список пополнился семью новыми зданиями.
Кроме того, из реестра исключили три объекта. Это связано с тем, что здания перестали удовлетворять условиям нахождения в нем, в частности, по причине исключения из Перечня торгово-офисных объектов столицы. Данная мера не повлечет увеличения налоговых выплат на владельцев, поскольку для апартаментов в зданиях, не включенных в Перечень торгово-офисных объектов, уже действует пониженная налоговая, которая равна 0,5%.
Узнать, включено ли здание с апартаментами в такой перечень, можно по его адресу или кадастровому номеру при помощи специального сервиса.
Ранее Багреева сообщала, что еще 20 спортивных учреждений, расположенных в Москве, могут воспользоваться льготой по налогу на имущество. Теперь в Реестр объектов спорта для предоставления льготы входят 53 объекта.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Багреева: оборот производителей одежды и текстиля вырос на 42% в Москве
7 марта, 09:15
 
МоскваМария БагрееваНедвижимость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала