https://ria.ru/20250314/bagreeva-2004832432.html

Еще семь зданий апартаментов в Москве получат льготу по налогу на имущество

Еще семь зданий апартаментов в Москве получат льготу по налогу на имущество - РИА Новости, 14.03.2025

Еще семь зданий апартаментов в Москве получат льготу по налогу на имущество

Семь новых зданий, расположенных на территории столицы, включили в Реестр апартаментов, владельцам которых доступна льгота по налогу на имущество физлиц,... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T09:00:00+03:00

2025-03-14T09:00:00+03:00

2025-03-14T09:00:00+03:00

москва

мария багреева

недвижимость

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936642_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_7038fe9a0161069a5cd878813c8a5e3f.jpg

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Семь новых зданий, расположенных на территории столицы, включили в Реестр апартаментов, владельцам которых доступна льгота по налогу на имущество физлиц, сообщила заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента по экономической политике и развитию Мария Багреева.Он уточнила, что данное решение было принято на заседании президиума столичного правительства.Сейчас в реестр включены 47 объектов, расположенных на территории мегаполиса.Апартаменты – нежилые здания, поэтому ставки налога на имущество физических лиц по ним выше, чем по квартирам. Например, ставки по квартирам равны 0,1–0,3%, на апартаменты в обычном случае – 0,5% от кадастровой стоимости, а на апартаменты, включенных в Перечень торгово-офисной недвижимости, – 1,5%."С 2015 года для выравнивания налоговой нагрузки для апартаментов, включенных в Перечень торгово-офисной недвижимости, до уровня апартаментов, которые в него не входят, в Москве предусмотрена льгота, снижающая налоговую ставку с 1,5 до 0,5%", – цитирует пресс-служба Багрееву.Льгота владельцам зданий доступна только при определенных требованиях: в разрешительных документах упоминаются апартаменты, площадь объектов не должна превышать 300 "квадратов". При этом кадастровая площадь зданий должна начинаться от 100 тысяч рублей за "квадрат". Но часто в разрешительной документации нет указания на наличие в здании апартаментов, поэтому в данном случае получить льготу не получится.Чтобы предоставлять владельцам апартаментов льготы, столичное правительство каждый год актуализирует Реестр апартаментов, куда добавляют здания, отвечающие указанным критериям. До текущих изменений в данный реестр были внесены 43 столичных объекта, теперь список пополнился семью новыми зданиями.Кроме того, из реестра исключили три объекта. Это связано с тем, что здания перестали удовлетворять условиям нахождения в нем, в частности, по причине исключения из Перечня торгово-офисных объектов столицы. Данная мера не повлечет увеличения налоговых выплат на владельцев, поскольку для апартаментов в зданиях, не включенных в Перечень торгово-офисных объектов, уже действует пониженная налоговая, которая равна 0,5%.Узнать, включено ли здание с апартаментами в такой перечень, можно по его адресу или кадастровому номеру при помощи специального сервиса.Ранее Багреева сообщала, что еще 20 спортивных учреждений, расположенных в Москве, могут воспользоваться льготой по налогу на имущество. Теперь в Реестр объектов спорта для предоставления льготы входят 53 объекта.

https://ria.ru/20250313/bagreeva-2004614574.html

https://ria.ru/20250307/bagreeva-2003440027.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мария багреева, недвижимость