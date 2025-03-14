https://ria.ru/20250314/babushkina-2004925610.html

Бабушкина предложила площадку Заксобрания для диалога с малым бизнесом

Бабушкина предложила площадку Заксобрания для диалога с малым бизнесом - РИА Новости, 14.03.2025

Бабушкина предложила площадку Заксобрания для диалога с малым бизнесом

Законодательное Собрание Свердловской области может стать площадкой для активного диалога с малым и средним бизнесом, заявила председатель регионального... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T09:59:00+03:00

2025-03-14T09:59:00+03:00

2025-03-14T09:59:00+03:00

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Законодательное Собрание Свердловской области может стать площадкой для активного диалога с малым и средним бизнесом, заявила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина. Она приняла участие в круглом столе "GR-инвестиции: как стать интересным для государства" в рамках проекта "Бизнес-День в Екатеринбурге". Сегмент малого и среднего предпринимательства на мероприятии представляли руководители компаний из различных сфер — от швейного дела до производства металлоконструкций. По словам Бабушкиной, участники круглого стола обсудили, как работает комплексная система мер поддержки бизнеса, созданная в Свердловской области, и каким критериям должно соответствовать предприятие, чтобы в нее попасть. "Есть те, кто активно пользуется господдержкой — финансовой, организационной, образовательной. Есть и те, кто не может на нее претендовать. Пример — швейное предприятие, уровень зарплаты на котором не дотягивает до установленного критерия. Причины понятны. Договорились с коллегами из правительства детально изучить обстоятельства, которые директор фабрики обобщит и нам направит. Отдельно обсудили практику изменения федерального и регионального законодательства в интересах бизнес-сообщества. Такие примеры есть. И мы готовы совместно эту работу при необходимости продолжать. В целом я предложила площадку Законодательного Собрания Свердловской области активнее использовать для диалога с малым и средним бизнесом, и участники круглого стола с благодарностью отозвались на предложение", – написала Бабушкина в своем телеграм-канале. В пресс-службе Заксобрания напомнили, что условия оказания господдержки малому и среднему бизнесу определены региональным законом от 4 февраля 2008 года "О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области". За прошедшие годы депутаты более 20 раз вносили в него изменения, направленные на совершенствование системы поддержки. В регионе также действуют законы "О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области", "Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики Российской Федерации". Установлены инвестиционные вычеты для резидентов особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, вновь созданных налогоплательщиков, участников приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области, участников региональных инвестпроектов, для промышленных предприятий, вкладывающих средства в развитие учреждений среднего профобразования.

https://ria.ru/20250306/babushkina-2003472195.html

свердловская область

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свердловская область, людмила бабушкина