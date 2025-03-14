https://ria.ru/20250314/aeroport-2004965505.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения

В аэропорту Саратова сняли ограничения - РИА Новости, 14.03.2025

В аэропорту Саратова сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова в 12.00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.03.2025

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саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова в 12.00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В аэропорту Саратов (Гагарин) в 12.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250314/novgorod-2004942361.html

саратов

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2025

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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)