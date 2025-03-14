https://ria.ru/20250314/aeroport-2004965505.html
В аэропорту Саратова сняли ограничения
В аэропорту Саратова сняли ограничения - РИА Новости, 14.03.2025
В аэропорту Саратова сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова в 12.00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:19:00+03:00
2025-03-14T12:19:00+03:00
2025-03-14T12:28:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003784713_0:120:3069:1847_1920x0_80_0_0_8b29dac292c4d0e92754b225f503a365.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова в 12.00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В аэропорту Саратов (Гагарин) в 12.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250314/novgorod-2004942361.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003784713_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_85fbeaf9238aa993eb59dc57dd18364c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Саратова сняли ограничения
Росавиация: в аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов