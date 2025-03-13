https://ria.ru/20250313/zhurnalistka-2004887350.html

Хинштейн встретился с ранее пропавшей в Судже журналисткой

Хинштейн встретился с ранее пропавшей в Судже журналисткой - РИА Новости, 13.03.2025

Хинштейн встретился с ранее пропавшей в Судже журналисткой

Врио губернатора Курской области Алксандр Хинштейн сообщил, что встретился с замглавреда газеты "Суджанские вести" Инной Демьяненко, о судьбе которой не было... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T23:33:00+03:00

2025-03-13T23:33:00+03:00

2025-03-13T23:34:00+03:00

общество

курская область

вооруженные силы украины

воронежский государственный университет

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алксандр Хинштейн сообщил, что встретился с замглавреда газеты "Суджанские вести" Инной Демьяненко, о судьбе которой не было известно 7 месяцев, все это время она провела на оккупированной ВСУ территории. В четверг Хинштейн навестил жителей, которых накануне эвакуировали из Суджи и разместили в ПВР. "Встретились с коллегой – заместителем главного редактора газеты "Суджанские вести" Инной Демьяненко. Долгие семь месяцев коллеги и близкие не знали, жива ли она. Инна рассказала, что не хотела уезжать, не верила, что так все серьезно. А когда поняла, что опасно, было уже поздно – ВСУ не отпускали. Очень сильно хотелось читать, но не было света, свечей, фонарей. Теперь учится радоваться простым вещам – еде, воде и свободе", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. В сентября 2024 года в министерстве информации Курской области сообщили РИА Новости, что власти уже месяц не имеют никакой информации о судьбе пропавшей при наступлении ВСУ замредактора газеты "Суджанские вести" Инны Демьяненко, Согласно данным сайта Союза журналистов Курской области, Ирина Демьяненко в средствах массовой информации проработала более 30 лет, в редакции газеты "Суджанские вести" - с 1996 года. Она закончила факультет журналистики Воронежского государственного университета. На сайте Союза журналистов ее называют ответственным, компетентным и профессиональным специалистом и отмечают, что коллеги и читатели уважают её за правдивость и отзывчивость.

https://ria.ru/20250313/rozysk-2004878969.html

https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, курская область, вооруженные силы украины, воронежский государственный университет