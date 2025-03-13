Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн встретился с ранее пропавшей в Судже журналисткой - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 13.03.2025 (обновлено: 23:34 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/zhurnalistka-2004887350.html
Хинштейн встретился с ранее пропавшей в Судже журналисткой
Хинштейн встретился с ранее пропавшей в Судже журналисткой - РИА Новости, 13.03.2025
Хинштейн встретился с ранее пропавшей в Судже журналисткой
Врио губернатора Курской области Алксандр Хинштейн сообщил, что встретился с замглавреда газеты "Суджанские вести" Инной Демьяненко, о судьбе которой не было... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T23:33:00+03:00
2025-03-13T23:34:00+03:00
общество
курская область
вооруженные силы украины
воронежский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1966032304_0:94:768:526_1920x0_80_0_0_f3d29b8d4baffc6dea423195edb1b1d6.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алксандр Хинштейн сообщил, что встретился с замглавреда газеты "Суджанские вести" Инной Демьяненко, о судьбе которой не было известно 7 месяцев, все это время она провела на оккупированной ВСУ территории. В четверг Хинштейн навестил жителей, которых накануне эвакуировали из Суджи и разместили в ПВР. "Встретились с коллегой – заместителем главного редактора газеты "Суджанские вести" Инной Демьяненко. Долгие семь месяцев коллеги и близкие не знали, жива ли она. Инна рассказала, что не хотела уезжать, не верила, что так все серьезно. А когда поняла, что опасно, было уже поздно – ВСУ не отпускали. Очень сильно хотелось читать, но не было света, свечей, фонарей. Теперь учится радоваться простым вещам – еде, воде и свободе", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. В сентября 2024 года в министерстве информации Курской области сообщили РИА Новости, что власти уже месяц не имеют никакой информации о судьбе пропавшей при наступлении ВСУ замредактора газеты "Суджанские вести" Инны Демьяненко, Согласно данным сайта Союза журналистов Курской области, Ирина Демьяненко в средствах массовой информации проработала более 30 лет, в редакции газеты "Суджанские вести" - с 1996 года. Она закончила факультет журналистики Воронежского государственного университета. На сайте Союза журналистов ее называют ответственным, компетентным и профессиональным специалистом и отмечают, что коллеги и читатели уважают её за правдивость и отзывчивость.
https://ria.ru/20250313/rozysk-2004878969.html
https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1966032304_0:0:769:576_1920x0_80_0_0_547208ef2104f93b1af60d386eff0f5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, курская область, вооруженные силы украины, воронежский государственный университет
Общество, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воронежский государственный университет
Хинштейн встретился с ранее пропавшей в Судже журналисткой

Хинштейн сообщил о встрече с ранее пропавшей замглавреда "Суджанских вестей"

© Фото : соцсетиЖурналистка Инна Демьяненко
Журналистка Инна Демьяненко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : соцсети
Журналистка Инна Демьяненко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алксандр Хинштейн сообщил, что встретился с замглавреда газеты "Суджанские вести" Инной Демьяненко, о судьбе которой не было известно 7 месяцев, все это время она провела на оккупированной ВСУ территории.
В четверг Хинштейн навестил жителей, которых накануне эвакуировали из Суджи и разместили в ПВР.
Эвакуация российских граждан с территории Суджи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Курской области снимут с розыска 154 человека, числившихся пропавшими
Вчера, 21:54
«
"Встретились с коллегой – заместителем главного редактора газеты "Суджанские вести" Инной Демьяненко. Долгие семь месяцев коллеги и близкие не знали, жива ли она. Инна рассказала, что не хотела уезжать, не верила, что так все серьезно. А когда поняла, что опасно, было уже поздно – ВСУ не отпускали. Очень сильно хотелось читать, но не было света, свечей, фонарей. Теперь учится радоваться простым вещам – еде, воде и свободе", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
В сентября 2024 года в министерстве информации Курской области сообщили РИА Новости, что власти уже месяц не имеют никакой информации о судьбе пропавшей при наступлении ВСУ замредактора газеты "Суджанские вести" Инны Демьяненко,
Согласно данным сайта Союза журналистов Курской области, Ирина Демьяненко в средствах массовой информации проработала более 30 лет, в редакции газеты "Суджанские вести" - с 1996 года. Она закончила факультет журналистики Воронежского государственного университета. На сайте Союза журналистов ее называют ответственным, компетентным и профессиональным специалистом и отмечают, что коллеги и читатели уважают её за правдивость и отзывчивость.
Суджа - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Суджа: что это за город и в чем его значение для СВО
12 марта, 13:04
 
ОбществоКурская областьВооруженные силы УкраиныВоронежский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала