Хинштейн встретился с ранее пропавшей в Судже журналисткой
Хинштейн сообщил о встрече с ранее пропавшей замглавреда "Суджанских вестей"
© Фото : соцсетиЖурналистка Инна Демьяненко
© Фото : соцсети
Журналистка Инна Демьяненко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алксандр Хинштейн сообщил, что встретился с замглавреда газеты "Суджанские вести" Инной Демьяненко, о судьбе которой не было известно 7 месяцев, все это время она провела на оккупированной ВСУ территории.
В четверг Хинштейн навестил жителей, которых накануне эвакуировали из Суджи и разместили в ПВР.
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"Встретились с коллегой – заместителем главного редактора газеты "Суджанские вести" Инной Демьяненко. Долгие семь месяцев коллеги и близкие не знали, жива ли она. Инна рассказала, что не хотела уезжать, не верила, что так все серьезно. А когда поняла, что опасно, было уже поздно – ВСУ не отпускали. Очень сильно хотелось читать, но не было света, свечей, фонарей. Теперь учится радоваться простым вещам – еде, воде и свободе", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
В сентября 2024 года в министерстве информации Курской области сообщили РИА Новости, что власти уже месяц не имеют никакой информации о судьбе пропавшей при наступлении ВСУ замредактора газеты "Суджанские вести" Инны Демьяненко,
Согласно данным сайта Союза журналистов Курской области, Ирина Демьяненко в средствах массовой информации проработала более 30 лет, в редакции газеты "Суджанские вести" - с 1996 года. Она закончила факультет журналистики Воронежского государственного университета. На сайте Союза журналистов ее называют ответственным, компетентным и профессиональным специалистом и отмечают, что коллеги и читатели уважают её за правдивость и отзывчивость.
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