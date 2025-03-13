https://ria.ru/20250313/zhkh-2004736878.html

Масштабную программу модернизации ЖКХ запустят в Челябинской области

Масштабную программу модернизации ЖКХ запустят в Челябинской области - РИА Новости, 13.03.2025

Масштабную программу модернизации ЖКХ запустят в Челябинской области

Масштабную программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства с беспрецедентным финансированием, на которую только в 2025 году будет направлено около 13... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:35:00+03:00

2025-03-13T13:35:00+03:00

2025-03-13T13:35:00+03:00

челябинская область

жкх

россия

челябинск

алексей текслер

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904356142_0:138:3154:1912_1920x0_80_0_0_71572ba1baa347094bbc90480145cc46.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар – РИА Новости. Масштабную программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства с беспрецедентным финансированием, на которую только в 2025 году будет направлено около 13 миллиардов рублей, запускают в Челябинской области, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер. "Назрела необходимость коренным образом пересмотреть подходы к развитию отрасли ЖКХ, запустить мощную программу модернизации ЖКХ на Южном Урале, и предлагаю ее название – "Большой ремонт 74". Ее мероприятия охватят все муниципальные образования с приоритетом крупных городов с высокой плотностью многоэтажной застройки и протяженностью коммунальной сетей. Но, подчеркиваю, что позитивные изменения затронут все муниципалитеты. Беспрецедентными станут и объемы финансирования… В текущем, 2025 году, из всех источников на реализацию программы направим порядка 13 млрд рублей, и это неокончательная сумма", - сказал глава региона на пленарном заседании форума-практикума "ЖКХ в развитии". Текслер отметил, так, с 2019 по 2024 годы регион вложил в модернизацию ЖКХ более 28 млрд рублей – и это почти в 4 раза больше, чем за предыдущие 6 лет. По его словам, крупными проектами, запланированными к завершению в 2025 году, являются реконструкция очистных сооружений канализования в Челябинске стоимостью более 2 млрд рублей, а также строительство котельной в микрорайоне Никельщиков в Верхнем Уфалее стоимостью 278 млн рублей и реконструкция котельной поселка Метлино Озерска стоимостью 135 млн рублей. "Но основной упор сделаем на линейные объекты, на замену ветхих труб. Это существенно сократит аварийность, снизит потери, улучшит качество коммунальных услуг", - пояснил он. В частности, добавил губернатор, запланирована модернизация, капремонт почти 1500 объектов инженерной инфраструктуры до 2030 года. Что важно, отметил он, если ранее сети латались, то сейчас акцент на полную замену участков. Также программой предусмотрены новые направления – это повышение квалификации персонала коммунальных служб, улучшение системы управления и контроля за работой объектов, сказал Текслер. "Приоритетом станет развитие цифровизации в коммунальной сфере, усилим контроль за работой коммунальщиков, повысим уровень информированности людей за деятельностью организаций ЖКХ, будет обеспечена прозрачность ценообразования на профильные услуги", - добавил глава региона. По его словам, конечной целью программы "Большой ремонт 74" станет повышение качества жизни населения Челябинской области за счет обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры и обеспечение устойчивого развития коммунального сектора области. "Сейчас мы вплотную подходим к тому, чтобы кардинально решить целый комплекс задач, чтобы проблемы с ЖКХ навсегда ушли в прошлое", - отметил Текслер. По словам министра ЖКХ региона Людмилы Алпатовой, что касается вопросов водоснабжения и водоотведения, то им последние годы уделялось мало внимания. "Это обусловлено тем, что у нас с 1989 года действуют типовые нормы на планово-предупредительные ремонты, их никто не актуализировал. У нас до сих пор сталь, нет цифровизации, нет новых технологий как пропилен. В этом отношении требуется перезагрузка на уровне федеральном", - сказала она на пленарном заседании. Также она добавила, что главам муниципальных образований дано поручение губернатора региона провести инвентаризацию и завершить ее до 1 июня 2025 года. "Это даст возможность актуализировать схему теплоснабжения и водоотведения, на базе которых мы сможем дальше двигаться планомерно и поступательно к цели по надежности предоставления комфортных услуг ЖКХ гражданам", - сказала Алпатова. Как отметил заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО "Газпром газификация" Александр Затонских, проекты газификации находятся на контроле у президента России, и Челябинская область является одним из крупнейших по потенциалу газификации регионов России. "Только в рамках классической догазификации планируется газифицировать свыше 90 тысяч домовладений, причем уже создана техническая возможность для 67 тысяч домовладений. Особенностью догазификации региона является большое количество исполнителей программы…. "Газпром газификация" уже в настоящий момент направила на догазификацию 6,4 млрд рублей, всего договоров заключено на 19,2 млрд рублей", - сообщил он на пленарном заседании форума-практикума. По данным правительства региона, износ сетевой инфраструктуры в Челябинской области высок и на начало 2025 года составлял почти 53%.

https://ria.ru/20250306/territorii-2003372535.html

https://ria.ru/20250129/msp-1996139011.html

https://ria.ru/20240923/gaz-1974193511.html

россия

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, россия, челябинск, алексей текслер, газпром