https://ria.ru/20250313/zayavlenie-2004822902.html
Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров
Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров - РИА Новости, 13.03.2025
Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:13:00+03:00
2025-03-13T18:13:00+03:00
2025-03-13T18:22:00+03:00
владимир путин
александр лукашенко
политика
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров."Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписывают совместное заявление президента Российской Федерации и президента Республики Беларусь", - сказал ведущий церемонии подписания документов.
https://ria.ru/20250313/putin-2004826161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, политика, россия, белоруссия
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика, Россия, Белоруссия
Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров
Путин и Лукашенко подписали совместное заявление после состоявшихся переговоров