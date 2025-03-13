https://ria.ru/20250313/zayavlenie-2004822902.html

Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров

Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров - РИА Новости, 13.03.2025

Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:13:00+03:00

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2025-03-13T18:22:00+03:00

владимир путин

александр лукашенко

политика

россия

белоруссия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров."Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписывают совместное заявление президента Российской Федерации и президента Республики Беларусь", - сказал ведущий церемонии подписания документов.

https://ria.ru/20250313/putin-2004826161.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, александр лукашенко, политика, россия, белоруссия