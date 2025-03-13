https://ria.ru/20250313/zaporozhe-2004664047.html

В Запорожье заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

В Запорожье заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 13.03.2025

В Запорожье заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что после взрывов в подконтрольной ВСУ части региона в... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T07:47:00+03:00

2025-03-13T07:47:00+03:00

2025-03-13T07:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

жкх

киев

запорожская область

россия

запорожская областная государственная администрация

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что после взрывов в подконтрольной ВСУ части региона в ночь на четверг поврежден объект критической инфраструктуры. "Есть повреждения ... объекта критической инфраструктуры", - написал Федоров в своем Telegram-канале, при этом не уточнил, о каком именно объекте идет речь. По словам чиновника на месте работают чрезвычайные службы. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241203/infrastruktura-1987009936.html

киев

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, киев, запорожская область, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины