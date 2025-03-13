https://ria.ru/20250313/zaporozhe-2004664047.html
В Запорожье заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В Запорожье заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 13.03.2025
В Запорожье заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что после взрывов в подконтрольной ВСУ части региона в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:47:00+03:00
2025-03-13T07:47:00+03:00
2025-03-13T07:47:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что после взрывов в подконтрольной ВСУ части региона в ночь на четверг поврежден объект критической инфраструктуры. "Есть повреждения ... объекта критической инфраструктуры", - написал Федоров в своем Telegram-канале, при этом не уточнил, о каком именно объекте идет речь. По словам чиновника на месте работают чрезвычайные службы. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241203/infrastruktura-1987009936.html
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В Запорожье заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры