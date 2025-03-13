https://ria.ru/20250313/zapad-2004735062.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 13.03.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, четыре бронетранспортера, два склада боеприпасов, РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:30:00+03:00
2025-03-13T13:30:00+03:00
2025-03-13T13:35:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, четыре бронетранспортера, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, четыре бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, уничтожены два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ потеряли более 220 боевиков за сутки в зоне действий группировки "Запад"
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, четыре бронетранспортера, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, четыре бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, уничтожены два склада боеприпасов.