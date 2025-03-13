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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 13.03.2025 (обновлено: 13:35 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/zapad-2004735062.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 13.03.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, четыре бронетранспортера, два склада боеприпасов, РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:30:00+03:00
2025-03-13T13:35:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, четыре бронетранспортера, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, четыре бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, уничтожены два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

ВСУ потеряли более 220 боевиков за сутки в зоне действий группировки "Запад"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120мм миномета 352 полка
Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, четыре бронетранспортера, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, четыре бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, уничтожены два склада боеприпасов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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