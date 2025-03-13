https://ria.ru/20250313/zakharova-2004643646.html

Захарова высмеяла "маневры" ВСУ в Курской области

Захарова высмеяла "маневры" ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025

Захарова высмеяла "маневры" ВСУ в Курской области

Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова, комментируя отступление ВСУ в Курской области, заявила, что для Украины — это "дело — труба, причем... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T00:41:00+03:00

2025-03-13T00:41:00+03:00

2025-03-13T05:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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валерий герасимов

мария захарова

александр сырский

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова, комментируя отступление ВСУ в Курской области, заявила, что для Украины — это "дело — труба, причем суджанская". "В переводе на русский: для киевского режима дело — труба, суджанская труба", — написала Захарова в своем Telegram-канале. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек. Он также сообщил, что боевики ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации.Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. Позднее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.

https://ria.ru/20250312/zakharova-2004624263.html

https://ria.ru/20250312/zaharova-2004457040.html

https://ria.ru/20250311/zakharova-2004238097.html

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россия, суджа, валерий герасимов, мария захарова, александр сырский