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Захарова высмеяла "маневры" ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:41 13.03.2025 (обновлено: 05:58 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/zakharova-2004643646.html
Захарова высмеяла "маневры" ВСУ в Курской области
Захарова высмеяла "маневры" ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
Захарова высмеяла "маневры" ВСУ в Курской области
Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова, комментируя отступление ВСУ в Курской области, заявила, что для Украины — это "дело — труба, причем... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T00:41:00+03:00
2025-03-13T05:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
суджа
валерий герасимов
мария захарова
александр сырский
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова, комментируя отступление ВСУ в Курской области, заявила, что для Украины — это "дело — труба, причем суджанская". "В переводе на русский: для киевского режима дело — труба, суджанская труба", — написала Захарова в своем Telegram-канале. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек. Он также сообщил, что боевики ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации.Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. Позднее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.
https://ria.ru/20250312/zakharova-2004624263.html
https://ria.ru/20250312/zaharova-2004457040.html
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россия, суджа, валерий герасимов, мария захарова, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Валерий Герасимов, Мария Захарова, Александр Сырский
Захарова высмеяла "маневры" ВСУ в Курской области

Захарова назвала ситуацию для ВСУ в Курской области суджанской трубой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова, комментируя отступление ВСУ в Курской области, заявила, что для Украины — это "дело — труба, причем суджанская".
"В переводе на русский: для киевского режима дело — труба, суджанская труба", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Захарова высмеяла слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Вчера, 21:31
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек. Он также сообщил, что боевики ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Захарова прокомментировала итоги переговоров США и Украины
Вчера, 09:11
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
Позднее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Захарова прокомментировала сообщения о визите Уиткоффа в Россию
11 марта, 09:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСуджаВалерий ГерасимовМария ЗахароваАлександр Сырский
 
 
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