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МИД назвал попытки присвоить российские активы на территории ЕС воровством - РИА Новости, 13.03.2025
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13:19 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/zaharova-2004732845.html
МИД назвал попытки присвоить российские активы на территории ЕС воровством
МИД назвал попытки присвоить российские активы на территории ЕС воровством - РИА Новости, 13.03.2025
МИД назвал попытки присвоить российские активы на территории ЕС воровством
Присвоение прибыли от финансовых операций, осуществляемых с использованием резервных средств без согласия России является воровством, заявила на брифинге в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:19:00+03:00
2025-03-13T13:19:00+03:00
россия
москва
мария захарова
евросоюз
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Присвоение прибыли от финансовых операций, осуществляемых с использованием резервных средств без согласия России является воровством, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Елисейский дворец буквально искрометит, в очередной раз мы вынуждены отметить, что наши бывшие партнеры не оставляют попыток незаконно присвоить, а если называть вещи своими именами, то, просто украсть российские активы, которые заморожены на территории ЕС в рамках незаконных ограничительных мер", - сказала она. "Все заблокированные средства, причитающиеся по ним доходы являются собственностью РФ, присвоение прибывали от финансовых операций, осуществляемых с использованием наших резервных средств, без соответствующего согласия российской стороны, это, воровство, какими бы псевдоюридическими конструкциями оно ни прикрывалось", - добавила она.
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россия, москва, мария захарова, евросоюз, в мире
Россия, Москва, Мария Захарова, Евросоюз, В мире
МИД назвал попытки присвоить российские активы на территории ЕС воровством

Захарова назвала попытки присвоить активы РФ на территории ЕС воровством

© РИА Новости / Виктор ТолочкоЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Присвоение прибыли от финансовых операций, осуществляемых с использованием резервных средств без согласия России является воровством, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Елисейский дворец буквально искрометит, в очередной раз мы вынуждены отметить, что наши бывшие партнеры не оставляют попыток незаконно присвоить, а если называть вещи своими именами, то, просто украсть российские активы, которые заморожены на территории ЕС в рамках незаконных ограничительных мер", - сказала она.
"Все заблокированные средства, причитающиеся по ним доходы являются собственностью РФ, присвоение прибывали от финансовых операций, осуществляемых с использованием наших резервных средств, без соответствующего согласия российской стороны, это, воровство, какими бы псевдоюридическими конструкциями оно ни прикрывалось", - добавила она.
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Политики в ЕС могут сделать с российскими активами что захотят, пишут СМИ
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