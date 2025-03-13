https://ria.ru/20250313/zaharova-2004732845.html

МИД назвал попытки присвоить российские активы на территории ЕС воровством

МИД назвал попытки присвоить российские активы на территории ЕС воровством - РИА Новости, 13.03.2025

МИД назвал попытки присвоить российские активы на территории ЕС воровством

Присвоение прибыли от финансовых операций, осуществляемых с использованием резервных средств без согласия России является воровством, заявила на брифинге в... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:19:00+03:00

2025-03-13T13:19:00+03:00

2025-03-13T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Присвоение прибыли от финансовых операций, осуществляемых с использованием резервных средств без согласия России является воровством, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Елисейский дворец буквально искрометит, в очередной раз мы вынуждены отметить, что наши бывшие партнеры не оставляют попыток незаконно присвоить, а если называть вещи своими именами, то, просто украсть российские активы, которые заморожены на территории ЕС в рамках незаконных ограничительных мер", - сказала она. "Все заблокированные средства, причитающиеся по ним доходы являются собственностью РФ, присвоение прибывали от финансовых операций, осуществляемых с использованием наших резервных средств, без соответствующего согласия российской стороны, это, воровство, какими бы псевдоюридическими конструкциями оно ни прикрывалось", - добавила она.

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россия, москва, мария захарова, евросоюз, в мире