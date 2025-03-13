Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли число задержанных при Трампе мигрантов - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 13.03.2025 (обновлено: 14:11 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/zaderzhannye-2004744668.html
В США раскрыли число задержанных при Трампе мигрантов
В США раскрыли число задержанных при Трампе мигрантов - РИА Новости, 13.03.2025
В США раскрыли число задержанных при Трампе мигрантов
Число мигрантов, задержанных в США, составляет 47,6 тысячи человек, администрация президента США Дональда Трампа ищет больше мест для их размещения, сообщает... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:09:00+03:00
2025-03-13T14:11:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592746_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_cc6e355c77820148839c4e91cd780e84.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Число мигрантов, задержанных в США, составляет 47,6 тысячи человек, администрация президента США Дональда Трампа ищет больше мест для их размещения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). "Иммиграционные центры США переполнены и вмещают 47,6 тысячи задержанных. Администрация Трампа ищет больше мест для размещения задержанных", - заявил высокопоставленный чиновника ICE, его слова приводит агентство Рейтер. В настоящее время ICE финансируется для содержания в среднем 41,5 тысячи задержанных. ICE увеличит расходы на содержания под стражей мигрантов благодаря поддержке министерства обороны США, Службы маршалов США и Федерального бюро тюрем. Как добавил агентству чиновник, с 20 января по 10 марта ICE произвела около 32,8 тысячи арестов, из них только 27% задержанных подозревали в нарушении иммиграционного законодательства. По данным агентства, за весь 2024 финансовый год было произведено в общей сложности 113,4 тысячи арестов. Ранее глава бюджетного подкомитета палаты представителей Марк Амодей заявил телеканалу CNN, что администрация президента США Дональда Трампа сможет поддерживать нынешний темп массовых депортаций нелегальных иммигрантов не более 60 дней, поскольку выделенные средства заканчиваются. Он отметил, что выделенные 45 тысяч мест для содержания депортируемых мигрантов уже полностью заполнены, а система не успевает перерабатывать потоки нелегалов достаточно быстро. Ранее в день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250122/ssha-1994933258.html
https://ria.ru/20250214/migrant-1999442239.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592746_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c3a84b7136c3ace4775e218f697ef05c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, мигранты
В мире, США, Дональд Трамп, Мигранты
В США раскрыли число задержанных при Трампе мигрантов

Reuters: число задержанных в США мигрантов составляет 47,6 тысячи человек

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Число мигрантов, задержанных в США, составляет 47,6 тысячи человек, администрация президента США Дональда Трампа ищет больше мест для их размещения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).
"Иммиграционные центры США переполнены и вмещают 47,6 тысячи задержанных. Администрация Трампа ищет больше мест для размещения задержанных", - заявил высокопоставленный чиновника ICE, его слова приводит агентство Рейтер.
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США. 21 января 2025 - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
В США возобновили ускоренную депортацию нелегальных мигрантов
22 января, 10:32
В настоящее время ICE финансируется для содержания в среднем 41,5 тысячи задержанных. ICE увеличит расходы на содержания под стражей мигрантов благодаря поддержке министерства обороны США, Службы маршалов США и Федерального бюро тюрем.
Как добавил агентству чиновник, с 20 января по 10 марта ICE произвела около 32,8 тысячи арестов, из них только 27% задержанных подозревали в нарушении иммиграционного законодательства. По данным агентства, за весь 2024 финансовый год было произведено в общей сложности 113,4 тысячи арестов.
Ранее глава бюджетного подкомитета палаты представителей Марк Амодей заявил телеканалу CNN, что администрация президента США Дональда Трампа сможет поддерживать нынешний темп массовых депортаций нелегальных иммигрантов не более 60 дней, поскольку выделенные средства заканчиваются. Он отметил, что выделенные 45 тысяч мест для содержания депортируемых мигрантов уже полностью заполнены, а система не успевает перерабатывать потоки нелегалов достаточно быстро.
Ранее в день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В США мигранты боятся выходить на работу
14 февраля, 16:53
 
В миреСШАДональд ТрампМигранты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала