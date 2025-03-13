https://ria.ru/20250313/zaderzhannye-2004744668.html

В США раскрыли число задержанных при Трампе мигрантов

В США раскрыли число задержанных при Трампе мигрантов - РИА Новости, 13.03.2025

В США раскрыли число задержанных при Трампе мигрантов

Число мигрантов, задержанных в США, составляет 47,6 тысячи человек, администрация президента США Дональда Трампа ищет больше мест для их размещения, сообщает... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:09:00+03:00

2025-03-13T14:09:00+03:00

2025-03-13T14:11:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Число мигрантов, задержанных в США, составляет 47,6 тысячи человек, администрация президента США Дональда Трампа ищет больше мест для их размещения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). "Иммиграционные центры США переполнены и вмещают 47,6 тысячи задержанных. Администрация Трампа ищет больше мест для размещения задержанных", - заявил высокопоставленный чиновника ICE, его слова приводит агентство Рейтер. В настоящее время ICE финансируется для содержания в среднем 41,5 тысячи задержанных. ICE увеличит расходы на содержания под стражей мигрантов благодаря поддержке министерства обороны США, Службы маршалов США и Федерального бюро тюрем. Как добавил агентству чиновник, с 20 января по 10 марта ICE произвела около 32,8 тысячи арестов, из них только 27% задержанных подозревали в нарушении иммиграционного законодательства. По данным агентства, за весь 2024 финансовый год было произведено в общей сложности 113,4 тысячи арестов. Ранее глава бюджетного подкомитета палаты представителей Марк Амодей заявил телеканалу CNN, что администрация президента США Дональда Трампа сможет поддерживать нынешний темп массовых депортаций нелегальных иммигрантов не более 60 дней, поскольку выделенные средства заканчиваются. Он отметил, что выделенные 45 тысяч мест для содержания депортируемых мигрантов уже полностью заполнены, а система не успевает перерабатывать потоки нелегалов достаточно быстро. Ранее в день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250122/ssha-1994933258.html

https://ria.ru/20250214/migrant-1999442239.html

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в мире, сша, дональд трамп, мигранты