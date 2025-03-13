https://ria.ru/20250313/yazychestvo-2004746529.html

В РПЦ назвали неоязычество фейком

В РПЦ назвали неоязычество фейком - РИА Новости, 13.03.2025

В РПЦ назвали неоязычество фейком

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что неозычество - фейк и... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:15:00+03:00

2025-03-13T14:15:00+03:00

2025-03-13T14:15:00+03:00

религия

владимир легойда

московский патриархат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155621/18/1556211847_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_5549d7bd24ffb64641ff90901e7e8bba.jpg

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что неозычество - фейк и псевдорелигиозность. "Что касается неоязычества, то любая попытка представить его как обращение к подлинной древней вере наших предков несостоятельна. Любой ученый историк очень быстро может это обосновать. Говоря современным языком, это фейк. Вся эта неоязыческая стилизация не более чем псевдостилизация, поскольку не сохранилось письменных источников. Подложность Велесовой книги многократно доказана учеными. Да и знак "коловрат" придуман польским художников в 1927 году", - сказал Легойда на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Он также добавил, что, с духовной точки зрения, неоязычество – это псевдорелигиозность. "Это не может не составлять беспокойство для верующих людей нашей церкви", - заключил Легойда.

https://ria.ru/20250312/evangelie-2004516149.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир легойда, московский патриархат