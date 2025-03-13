https://ria.ru/20250313/yazychestvo-2004746529.html
В РПЦ назвали неоязычество фейком
В РПЦ назвали неоязычество фейком - РИА Новости, 13.03.2025
В РПЦ назвали неоязычество фейком
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что неозычество - фейк и... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:15:00+03:00
2025-03-13T14:15:00+03:00
2025-03-13T14:15:00+03:00
религия
владимир легойда
московский патриархат
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что неозычество - фейк и псевдорелигиозность. "Что касается неоязычества, то любая попытка представить его как обращение к подлинной древней вере наших предков несостоятельна. Любой ученый историк очень быстро может это обосновать. Говоря современным языком, это фейк. Вся эта неоязыческая стилизация не более чем псевдостилизация, поскольку не сохранилось письменных источников. Подложность Велесовой книги многократно доказана учеными. Да и знак "коловрат" придуман польским художников в 1927 году", - сказал Легойда на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Он также добавил, что, с духовной точки зрения, неоязычество – это псевдорелигиозность. "Это не может не составлять беспокойство для верующих людей нашей церкви", - заключил Легойда.
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РИА Новости
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владимир легойда, московский патриархат
Религия, Владимир Легойда, Московский Патриархат
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что неозычество - фейк и псевдорелигиозность.
"Что касается неоязычества, то любая попытка представить его как обращение к подлинной древней вере наших предков несостоятельна. Любой ученый историк очень быстро может это обосновать. Говоря современным языком, это фейк. Вся эта неоязыческая стилизация не более чем псевдостилизация, поскольку не сохранилось письменных источников. Подложность Велесовой книги многократно доказана учеными. Да и знак "коловрат" придуман польским художников в 1927 году", - сказал Легойда на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Он также добавил, что, с духовной точки зрения, неоязычество – это псевдорелигиозность. "Это не может не составлять беспокойство для верующих людей нашей церкви", - заключил Легойда.