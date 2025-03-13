Рейтинг@Mail.ru
Выставка "Сделано в Ульяновской области" пройдет в мае - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
15:21 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/vystavka-2004765017.html
Выставка "Сделано в Ульяновской области" пройдет в мае
Выставка "Сделано в Ульяновской области" пройдет в мае - РИА Новости, 13.03.2025
Выставка "Сделано в Ульяновской области" пройдет в мае
Выставка-форум "Сделано в Ульяновской области", организованная центром "Мой бизнес" при поддержке регионального правительства, состоится 24-25 мая во Дворце... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:21:00+03:00
2025-03-13T15:21:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
ульяновская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/71/1319697165_0:210:2001:1335_1920x0_80_0_0_d595cb0ca7071eec08930d75738bf374.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Выставка-форум "Сделано в Ульяновской области", организованная центром "Мой бизнес" при поддержке регионального правительства, состоится 24-25 мая во Дворце спорта "Волга-Спорт-Арена", сообщает пресс-служба правительства региона. По словам главы областного центра "Мой бизнес" Руслана Гайнетдинова, выставка давно зарекомендовала себя как эффективная платформа для популяризации областного производства, стимуляции кооперации и поддержки локальных брендов, инновационных технологий, а также импортозамещения. В форуме примут участие представители федерального центра, институтов развития бизнеса, российские байеры и иностранные компании-закупщики, крупные российские предприятия. Важным аспектом станет создание возможностей для кооперации между малым, средним и крупным бизнесом, что поможет создать более устойчивую производственную базу в регионе. Посетители выставки смогут ознакомиться с презентациями продукции и уникальными разработками ульяновских компаний. В этом году свою продукцию представят порядка 150 ульяновских производителей. Также на мероприятии уделят внимание развитию легкой промышленности. Бренды одежды представят свои коллекции в большом шоуруме на территории выставки, состоится форум легкой промышленности, и пройдет традиционная неделя моды - Ulyanovsk Fashion Week. Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250312/katyrin-2004599686.html
https://ria.ru/20250307/msp-2003412401.html
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/71/1319697165_0:0:1781:1335_1920x0_80_0_0_4e72a3116e7a2948abc16ecbf4f94422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , ульяновская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Ульяновская область
Выставка "Сделано в Ульяновской области" пройдет в мае

Выставка-форум "Сделано в Ульяновской области" состоится 24-25 мая

© Fotolia / myskina6Ульяновск
Ульяновск - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Fotolia / myskina6
Ульяновск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Выставка-форум "Сделано в Ульяновской области", организованная центром "Мой бизнес" при поддержке регионального правительства, состоится 24-25 мая во Дворце спорта "Волга-Спорт-Арена", сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам главы областного центра "Мой бизнес" Руслана Гайнетдинова, выставка давно зарекомендовала себя как эффективная платформа для популяризации областного производства, стимуляции кооперации и поддержки локальных брендов, инновационных технологий, а также импортозамещения.
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
ТПП РФ: предприятия МСБ внедряют цифровые технологии в объекты культуры
12 марта, 18:43
В форуме примут участие представители федерального центра, институтов развития бизнеса, российские байеры и иностранные компании-закупщики, крупные российские предприятия. Важным аспектом станет создание возможностей для кооперации между малым, средним и крупным бизнесом, что поможет создать более устойчивую производственную базу в регионе.
Посетители выставки смогут ознакомиться с презентациями продукции и уникальными разработками ульяновских компаний. В этом году свою продукцию представят порядка 150 ульяновских производителей.
Также на мероприятии уделят внимание развитию легкой промышленности. Бренды одежды представят свои коллекции в большом шоуруме на территории выставки, состоится форум легкой промышленности, и пройдет традиционная неделя моды - Ulyanovsk Fashion Week.
Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Флажок Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Малый и средний бизнес получил 1,18 триллиона рублей за счет господдержки
7 марта, 09:00
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаУльяновская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала