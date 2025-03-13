https://ria.ru/20250313/vystavka-2004765017.html

Выставка "Сделано в Ульяновской области" пройдет в мае

Выставка "Сделано в Ульяновской области" пройдет в мае - РИА Новости, 13.03.2025

Выставка "Сделано в Ульяновской области" пройдет в мае

Выставка-форум "Сделано в Ульяновской области", организованная центром "Мой бизнес" при поддержке регионального правительства, состоится 24-25 мая во Дворце... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:21:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Выставка-форум "Сделано в Ульяновской области", организованная центром "Мой бизнес" при поддержке регионального правительства, состоится 24-25 мая во Дворце спорта "Волга-Спорт-Арена", сообщает пресс-служба правительства региона. По словам главы областного центра "Мой бизнес" Руслана Гайнетдинова, выставка давно зарекомендовала себя как эффективная платформа для популяризации областного производства, стимуляции кооперации и поддержки локальных брендов, инновационных технологий, а также импортозамещения. В форуме примут участие представители федерального центра, институтов развития бизнеса, российские байеры и иностранные компании-закупщики, крупные российские предприятия. Важным аспектом станет создание возможностей для кооперации между малым, средним и крупным бизнесом, что поможет создать более устойчивую производственную базу в регионе. Посетители выставки смогут ознакомиться с презентациями продукции и уникальными разработками ульяновских компаний. В этом году свою продукцию представят порядка 150 ульяновских производителей. Также на мероприятии уделят внимание развитию легкой промышленности. Бренды одежды представят свои коллекции в большом шоуруме на территории выставки, состоится форум легкой промышленности, и пройдет традиционная неделя моды - Ulyanovsk Fashion Week. Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250312/katyrin-2004599686.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , ульяновская область