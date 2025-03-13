https://ria.ru/20250313/vsu-2004756519.html
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 13.03.2025
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска в четверг дважды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив по три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:47:00+03:00
2025-03-13T14:47:00+03:00
2025-03-13T14:47:00+03:00
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска в четверг дважды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив по три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:10 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров… 11:35 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250309/vojska-2003896291.html
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато
В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки три снаряда натовского калибра