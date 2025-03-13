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Встреча Путина и главы Индонезии может произойти в 2025 году
Встреча Путина и главы Индонезии может произойти в 2025 году - РИА Новости, 13.03.2025
Встреча Путина и главы Индонезии может произойти в 2025 году
Встреча президента РФ Владимира Путина с его индонезийским коллегой Прабово Субианто может произойти в 2025 году, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T22:09:00+03:00
2025-03-13T22:09:00+03:00
2025-03-13T22:09:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 13 мар – РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с его индонезийским коллегой Прабово Субианто может произойти в 2025 году, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. "Мы делаем все возможное для развития интенсивного сотрудничества в различных областях. Я надеюсь, что в этом (2025 - ред.) году у нас будет череда визитов на высоком уровне и, возможно, еще одна встреча двух наших лидеров, двух наших президентов. Это действительно придаст импульс нашим двусторонним отношениям", - заявил Толченов на пресс-брифинге российского посольства.
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россия, индонезия, владимир путин, прабово субианто, в мире
Россия, Индонезия, Владимир Путин, Прабово Субианто, В мире
Встреча Путина и главы Индонезии может произойти в 2025 году
Посол Толченов: встреча Путина и Субианто может произойти в 2025 году