https://ria.ru/20250313/vstrecha-2004880165.html

Встреча Путина и главы Индонезии может произойти в 2025 году

Встреча Путина и главы Индонезии может произойти в 2025 году - РИА Новости, 13.03.2025

Встреча Путина и главы Индонезии может произойти в 2025 году

Встреча президента РФ Владимира Путина с его индонезийским коллегой Прабово Субианто может произойти в 2025 году, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T22:09:00+03:00

2025-03-13T22:09:00+03:00

2025-03-13T22:09:00+03:00

россия

индонезия

владимир путин

прабово субианто

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963188828_0:174:2954:1836_1920x0_80_0_0_9e3c9d63bd42311b9a3d6835bca8afb5.jpg

ДЖАКАРТА, 13 мар – РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с его индонезийским коллегой Прабово Субианто может произойти в 2025 году, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. "Мы делаем все возможное для развития интенсивного сотрудничества в различных областях. Я надеюсь, что в этом (2025 - ред.) году у нас будет череда визитов на высоком уровне и, возможно, еще одна встреча двух наших лидеров, двух наших президентов. Это действительно придаст импульс нашим двусторонним отношениям", - заявил Толченов на пресс-брифинге российского посольства.

https://ria.ru/20241006/putin-1976579362.html

россия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, индонезия, владимир путин, прабово субианто, в мире