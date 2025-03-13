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В Турции сообщили о готовности помогать в восстановлении Украины - РИА Новости, 13.03.2025
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23:24 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/vosstanovlenie-2004886927.html
В Турции сообщили о готовности помогать в восстановлении Украины
В Турции сообщили о готовности помогать в восстановлении Украины - РИА Новости, 13.03.2025
В Турции сообщили о готовности помогать в восстановлении Украины
Турецкие подрядчики готовы участвовать в восстановлении Украины и поделиться опытом в данной сфере, заявил в четверг министр торговли Турции Омер Болат. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T23:24:00+03:00
2025-03-13T23:24:00+03:00
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СТАМБУЛ, 13 мар - РИА Новости. Турецкие подрядчики готовы участвовать в восстановлении Украины и поделиться опытом в данной сфере, заявил в четверг министр торговли Турции Омер Болат. Делегация во главе с Болатом, а также министром лесного и сельского хозяйства Турции Ибрагимом Юмаклы прибыла в Киев в четверг и провела ряд встреч, в частности, с Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, главой МИД Андреем Сибихой и другими чиновниками. "Мы обсудили (на встрече с Зеленским - ред.) развитие торгово-экономических отношений между нашими странами и дорожную карту на будущее. Мы вновь заявили о решимости достичь цели в 10 миллиардов долларов товарооборота... желании реализовать соглашение о свободной торговле, готовности турецких подрядчиков поделиться опытом с Украиной в вопросе восстановления страны и реализовать проекты в будущем в этой сфере", - написал Болат в соцсети X. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в августе 2024 года утвердил ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной, заключенного в начале февраля 2022 года во время визита Эрдогана в Киев.
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украина, турция, киев, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, денис шмыгаль, в мире
Украина, Турция, Киев, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Денис Шмыгаль, В мире
В Турции сообщили о готовности помогать в восстановлении Украины

Министр торговли Болат: Турция готова участвовать в восстановлении Украины

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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СТАМБУЛ, 13 мар - РИА Новости. Турецкие подрядчики готовы участвовать в восстановлении Украины и поделиться опытом в данной сфере, заявил в четверг министр торговли Турции Омер Болат.
Делегация во главе с Болатом, а также министром лесного и сельского хозяйства Турции Ибрагимом Юмаклы прибыла в Киев в четверг и провела ряд встреч, в частности, с Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, главой МИД Андреем Сибихой и другими чиновниками.
"Мы обсудили (на встрече с Зеленским - ред.) развитие торгово-экономических отношений между нашими странами и дорожную карту на будущее. Мы вновь заявили о решимости достичь цели в 10 миллиардов долларов товарооборота... желании реализовать соглашение о свободной торговле, готовности турецких подрядчиков поделиться опытом с Украиной в вопросе восстановления страны и реализовать проекты в будущем в этой сфере", - написал Болат в соцсети X.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в августе 2024 года утвердил ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной, заключенного в начале февраля 2022 года во время визита Эрдогана в Киев.
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