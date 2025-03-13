https://ria.ru/20250313/volgograd-2004675183.html
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения - РИА Новости, 13.03.2025
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T09:27:00+03:00
2025-03-13T09:27:00+03:00
2025-03-13T09:28:00+03:00
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 09:03 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, добавляется там.
https://ria.ru/20250313/penza-2004669438.html
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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Волгограда сняли временные ограничения