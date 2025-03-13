https://ria.ru/20250313/volgograd-2004675183.html

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения - РИА Новости, 13.03.2025

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T09:27:00+03:00

2025-03-13T09:27:00+03:00

2025-03-13T09:28:00+03:00

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 09:03 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, добавляется там.

https://ria.ru/20250313/penza-2004669438.html

волгоград

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2025

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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия