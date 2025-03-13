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Ушаков считает предложение о перемирии далеким от прочного урегулирования - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004781508.html
Ушаков считает предложение о перемирии далеким от прочного урегулирования
Ушаков считает предложение о перемирии далеким от прочного урегулирования - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков считает предложение о перемирии далеким от прочного урегулирования
Предложение о временном перемирии на Украине далеко от прочного урегулирования, которое бы учитывало озабоченности и законные интересы России, заявил помощник... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:03:00+03:00
2025-03-13T16:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Предложение о временном перемирии на Украине далеко от прочного урегулирования, которое бы учитывало озабоченности и законные интересы России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Это далеко от такого прочного урегулирования, о котором мы постоянно говорим, которое бы учитывало наши законные интересы, наши озабоченности и так далее", - сказал Ушаков в эфире Первого канала. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250121/ushakov-1994824821.html
россия
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россия, украина, киев, юрий ушаков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Ушаков считает предложение о перемирии далеким от прочного урегулирования

Ушаков: предложение о перемирии на Украине далеко от прочного урегулирования

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Предложение о временном перемирии на Украине далеко от прочного урегулирования, которое бы учитывало озабоченности и законные интересы России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Это далеко от такого прочного урегулирования, о котором мы постоянно говорим, которое бы учитывало наши законные интересы, наши озабоченности и так далее", - сказал Ушаков в эфире Первого канала.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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