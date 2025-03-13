https://ria.ru/20250313/ushakov-2004781508.html

Ушаков считает предложение о перемирии далеким от прочного урегулирования

Ушаков считает предложение о перемирии далеким от прочного урегулирования - РИА Новости, 13.03.2025

Ушаков считает предложение о перемирии далеким от прочного урегулирования

Предложение о временном перемирии на Украине далеко от прочного урегулирования, которое бы учитывало озабоченности и законные интересы России, заявил помощник... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T16:03:00+03:00

2025-03-13T16:03:00+03:00

2025-03-13T16:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Предложение о временном перемирии на Украине далеко от прочного урегулирования, которое бы учитывало озабоченности и законные интересы России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Это далеко от такого прочного урегулирования, о котором мы постоянно говорим, которое бы учитывало наши законные интересы, наши озабоченности и так далее", - сказал Ушаков в эфире Первого канала. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250121/ushakov-1994824821.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, юрий ушаков, владимир путин