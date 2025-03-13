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Ушаков не стал комментировать детали визита посланника Трампа в Москву
Ушаков не стал комментировать детали визита посланника Трампа в Москву - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков не стал комментировать детали визита посланника Трампа в Москву
Помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал комментировать детали визита спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:05:00+03:00
2025-03-13T14:05:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал комментировать детали визита спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву и сообщил, что стороны условились о закрытом характере такого рода контактов.В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине."Все об этом говорят, но я бы не стал комментировать, потому что мы условились, что такого рода контакты будут носить закрытый характер", - сказал Ушаков в интервью телеканалу "Россия 1".
https://ria.ru/20250313/yuriyushakov-2004743599.html
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москва, россия, сша, юрий ушаков, дональд трамп, стив уиткофф
Москва, Россия, США, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Ушаков не стал комментировать детали визита посланника Трампа в Москву
Ушакову: контакты РФ и США будут носить закрытый характер