https://ria.ru/20250313/ushakov-2004744212.html

Ушаков не стал комментировать детали визита посланника Трампа в Москву

Ушаков не стал комментировать детали визита посланника Трампа в Москву - РИА Новости, 13.03.2025

Ушаков не стал комментировать детали визита посланника Трампа в Москву

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал комментировать детали визита спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в... РИА Новости, 13.03.2025

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал комментировать детали визита спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву и сообщил, что стороны условились о закрытом характере такого рода контактов.В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине."Все об этом говорят, но я бы не стал комментировать, потому что мы условились, что такого рода контакты будут носить закрытый характер", - сказал Ушаков в интервью телеканалу "Россия 1".

https://ria.ru/20250313/yuriyushakov-2004743599.html

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москва, россия, сша, юрий ушаков, дональд трамп, стив уиткофф