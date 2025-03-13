https://ria.ru/20250313/trevoga-2004739543.html
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины - РИА Новости, 13.03.2025
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена в четверг на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:44:00+03:00
2025-03-13T13:44:00+03:00
2025-03-13T13:55:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога во всех регионах была объявлена практически одновременно – около 13.35 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250313/vzryvy-2004645508.html
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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины