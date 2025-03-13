https://ria.ru/20250313/trebovaniya-2004648466.html

"Совсем страшное": в Раде раскрыли настоящий итог переговоров с США

"Совсем страшное": в Раде раскрыли настоящий итог переговоров с США - РИА Новости, 13.03.2025

"Совсем страшное": в Раде раскрыли настоящий итог переговоров с США

США заставят Владимира Зеленского согласиться на все условия России для завершения конфликта. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T02:31:00+03:00

2025-03-13T02:31:00+03:00

2025-03-13T02:31:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. США заставят Владимира Зеленского согласиться на все условия России для завершения конфликта. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Украина уже сказала “да”, и сказала после такого перепугу, что сказать “нет” уже не может. Это было очевидно еще вчера, по поведению <…> (Делегации главы офиса Зеленского Андрея. — Прим. ред.) Ермака", — написал он.По мнению парламентария, когда киевский режим организовал масштабную атаку дронов на Москву в день встречи с американской делегацией в Саудовской Аравии, украинская сторона явно ожидала другой исход переговоров.Главе офиса Зеленского, считает депутат, показали все бумаги, подтверждающие факт разворовывания западных средства, а также "очертили лично его перспективы в американской тюрьме"."Вот и вся бравада. Сложили шайку за четыре часа. И, судя по лицу Ермака, показали ему что-то совсем страшное. Поэтому, чтобы сейчас не выставил (Владимир. — Прим. ред.) Путин Уиткоффу для передачи Украине, я уверен — Зеленский это выполнит", — констатировал Дубинский.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Белый дом немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.

https://ria.ru/20250312/tramp-2004625172.html

https://ria.ru/20250312/zelenskiy-2004598449.html

https://ria.ru/20250313/rossiya-2004646831.html

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в мире, украина, москва, сша, александр дубинский, верховная рада украины