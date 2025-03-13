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Трамп: украинский вопрос сдвинулся с мертвой точки - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 13.03.2025дополняется ...
https://ria.ru/20250313/tramp-2004862477.html
Трамп: украинский вопрос сдвинулся с мертвой точки
Трамп: украинский вопрос сдвинулся с мертвой точки - РИА Новости, 13.03.2025
Трамп: украинский вопрос сдвинулся с мертвой точки
РИА Новости РИА Новости, 13.03.2025
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специальная военная операция на украине
дональд трамп
в мире
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РИА НовостиТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО УКРАИНСКИЙ ВОПРОС ПРИ НЕМ СДВИНУЛСЯ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ
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дональд трамп, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, В мире
Трамп: украинский вопрос сдвинулся с мертвой точки

Трамп заявил, что украинский вопрос при нем сдвинулся с мертвой точки

© AP Photo / Win McNameeДональда Трампа
Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Дональда Трампа. Архивное фото
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РИА Новости
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО УКРАИНСКИЙ ВОПРОС ПРИ НЕМ СДВИНУЛСЯ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ
 
Специальная военная операция на УкраинеДональд ТрампВ мире
 
 
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