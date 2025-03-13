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Трамп: украинский вопрос сдвинулся с мертвой точки
Трамп: украинский вопрос сдвинулся с мертвой точки - РИА Новости, 13.03.2025
Трамп: украинский вопрос сдвинулся с мертвой точки
РИА Новости РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:02:00+03:00
2025-03-13T20:02:00+03:00
2025-03-13T20:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
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РИА НовостиТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО УКРАИНСКИЙ ВОПРОС ПРИ НЕМ СДВИНУЛСЯ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ
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дональд трамп, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, В мире
Трамп: украинский вопрос сдвинулся с мертвой точки
Трамп заявил, что украинский вопрос при нем сдвинулся с мертвой точки