https://ria.ru/20250313/toljatti-2004700694.html

В Тольятти проверят данные о жестоком убийстве собаки

В Тольятти проверят данные о жестоком убийстве собаки - РИА Новости, 13.03.2025

В Тольятти проверят данные о жестоком убийстве собаки

Полиция в Тольятти проводит проверку по заявлению местного жителя о жестоком убийстве собаки, сообщили журналистам в ГУМВД России по Самарской области. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T11:09:00+03:00

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2025-03-13T11:09:00+03:00

происшествия

тольятти

самарская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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САМАРА, 13 мар - РИА Новости. Полиция в Тольятти проводит проверку по заявлению местного жителя о жестоком убийстве собаки, сообщили журналистам в ГУМВД России по Самарской области. Ранее в ряде местных Telegram-каналов появились данные о жестоком убийстве собаки в микрорайоне Шлюзовой в Тольятти. По данным очевидцев, мужчина вышел на прогулку со своей собакой, в какой-то момент к ним присоединился стаффордширский терьер, который находился на улице без хозяина. Собаки бегали вместе и не вели себя агрессивно по отношению друг к другу. По данным очевидцев, в какой-то момент мужчина пошел к мусорке и стал бить терьера, а затем ударил животное острым предметом. Он выкинул собаку в мусорный бак и ушел домой. "В настоящее время по заявлению местного жителя о ненадлежащем обращении с животным на территории Тольятти, которое, возможно, стало причиной его гибели, полицейскими проводятся проверочные мероприятия, изъяты видеозаписи, проведен осмотр мест происшествия, труп собаки направлен на экспертизу, устанавливаются возможные участники и свидетели", - говорится в сообщении регионального главка МВД.

https://ria.ru/20240901/proverka-1969823045.html

тольятти

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происшествия, тольятти, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)