https://ria.ru/20250313/tehnikum-2004739765.html

Красноярский техникум обучает студентов под запрос металлургов

Красноярский техникум обучает студентов под запрос металлургов - РИА Новости, 13.03.2025

Красноярский техникум обучает студентов под запрос металлургов

Красноярский индустриально-металлургический техникум обучает студентов под запросы работодателей - представителей ведущих металлургических предприятий региона,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:56:00+03:00

2025-03-13T13:56:00+03:00

2025-03-13T13:56:00+03:00

михаил котюков

красноярский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004740873_0:44:840:517_1920x0_80_0_0_a2130571a996286c734bdc4454f8bad5.jpg

КРАСНОЯРСК, 13 мар - РИА Новости. Красноярский индустриально-металлургический техникум обучает студентов под запросы работодателей - представителей ведущих металлургических предприятий региона, сообщает пресс-служба краевого министерства образования. По ее данным, в техникуме прошел День открытых дверей, где студенты смогли пообщаться и задать вопросы будущим работодателям. "Учреждение является базовым центром подготовки квалифицированных кадров для металлургии по федеральному проекту "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Благодаря поддержке Федерации, края и крупнейших компаний-партнеров в 2024 году в техникуме отремонтировали и оснастили современным оборудованием мастерские и лаборатории с учетом технологических процессов предприятий", - говорится в сообщении. Изменения в учреждении оценили глава краевого минобра Светлана Маковская и директор департамента по развитию персонала и корпоративной культуре ОК "Русал" Марина Деревлева. "Студенты уже начали обучение по шести программам "Профессионалитет", в которых учтены потребности металлургических предприятий. Здесь готовят будущих крановщиков, электромонтеров, монтажников технического оборудования, специалистов производства чёрных и цветных металлов... Преимущество новой образовательной модели в том, что молодые люди освоят профессию в сжатые сроки и получат гарантированное место работы", - сказано в релизе. Потенциальные работодатели активно участвуют в составлении образовательных программ и в практическом обучении студентов. Занятия проходят на том же оборудовании, что есть на предприятиях-партнерах. Практикуются ребята с первого курса, многие получают корпоративные стипендии и уже к третьему могут получить гарантированное трудоустройство. "При реализации федерального проекта "Профессионалитет" край получил большие эффекты. По поручению губернатора Михаила Котюкова с 2025 года мы запустили региональный проект "Профессионалитет для всех". Теперь положительный опыт будет применяться во всех средне-профессиональных учреждениях региона. Из краевого бюджета на программу выделено более 1 млрд рублей на три года", - сказала Маковская. Она отметила, что главные идеи проекта – усиление практиоориентированности обучения и вовлеченность работодателей в подготовку кадров.

https://ria.ru/20241009/gospodderzhka-1977176069.html

https://ria.ru/20241113/krasnoyarsk-1983460619.html

https://ria.ru/20250226/defitsit-2001711022.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

михаил котюков, красноярский край