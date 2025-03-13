https://ria.ru/20250313/sudzha-2004756974.html

Из Суджи вывезли более 140 мирных жителей

Из Суджи вывезли более 140 мирных жителей - РИА Новости, 13.03.2025

Из Суджи вывезли более 140 мирных жителей

Более 140 человек вывезены из Суджи, по данным на 13.00, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:52:00+03:00

2025-03-13T14:52:00+03:00

2025-03-13T15:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджа

александр хинштейн

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004758197_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_0f5a6d328cc0ebf3f08c7c1acd305ac3.jpg

КУРСК, 13 мар - РИА Новости. Более 140 человек вывезены из Суджи, по данным на 13.00, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол в Курской области. Хинштейн ранее заявлял, что со вчерашнего дня, по состоянию на утро 13 марта, из Суджи вывезены 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией. "По состоянию на 13 часов, по данным МЧС, вывезено более 140 человек, часть из них сразу забрали родственники, остальные доставлены в ПВР", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что те, кого размещают в ПВР, обеспечены спальными местами, едой, им сразу же выдали гуманитарные наборы. Идет процесс восстановления документов для тех, у кого они были утеряны. В ПВР сотрудники МФЦ уже принимают необходимые заявления на выплаты. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250313/mironov-2004755877.html

курская область

россия

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, суджа, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)