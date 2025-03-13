Из Суджи вывезли более 140 мирных жителей
Врио главы Курской области Хинштейн: из Суджи вывезли более 140 человек
Читать ria.ru в
КУРСК, 13 мар - РИА Новости. Более 140 человек вывезены из Суджи, по данным на 13.00, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол в Курской области. Хинштейн ранее заявлял, что со вчерашнего дня, по состоянию на утро 13 марта, из Суджи вывезены 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией.
"По состоянию на 13 часов, по данным МЧС, вывезено более 140 человек, часть из них сразу забрали родственники, остальные доставлены в ПВР", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Он подчеркнул, что те, кого размещают в ПВР, обеспечены спальными местами, едой, им сразу же выдали гуманитарные наборы. Идет процесс восстановления документов для тех, у кого они были утеряны. В ПВР сотрудники МФЦ уже принимают необходимые заявления на выплаты.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.