https://ria.ru/20250313/spetsoperatsiya-2004823209.html

Спецоперация, 13 марта: российские военные освободили Суджу

Спецоперация, 13 марта: российские военные освободили Суджу - РИА Новости, 13.03.2025

Спецоперация, 13 марта: российские военные освободили Суджу

Российские войска освободили город Суджа, населенные пункты Меловой и Подол в Курской области, ПВО сбила минувшей ночью 77 украинских дронов над территорией РФ, РИА Новости, 13.03.2025

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специальная военная операция на украине

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стив уиткофф

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские войска освободили город Суджа, населенные пункты Меловой и Подол в Курской области, ПВО сбила минувшей ночью 77 украинских дронов над территорией РФ, в Москву прилетел спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, чтобы встретиться с российскими представителями "очень высокого ранга". ВС РФ освободили Суджу и еще два населенных пункта в Курской областиПодразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области. По данным ведомства, за сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены две БМП, три бронетранспортера, пять бронемашин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета. ВСУ потеряли за сутки до 1190 человекПотери украинских войск за сутки составили до 1190 человек, следует из сводки Минобороны России. Нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, цеху изготовления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов. Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 147 беспилотников. ПВО сбила 77 дронов над территорией РоссииРоссийские средства ПВО уничтожили за ночь 77 украинских беспилотников над территориями Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Ростовской и Белгородской областей, сообщило Минобороны РФ. Дроны ВСУ повредили объекты в Калужской и Тамбовской областяхПри падении БПЛА в Калужской области возникло возгорание на промышленном предприятии, его уже ликвидировали, один из сотрудников получил легкое ранение, сообщил в четверг в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Инфраструктура предприятия в Моршанском округе Тамбовской области получила повреждения при падении украинского БПЛА, информация о пострадавших не поступала, сообщил врио губернатор Евгений Первышов. Военные доложили Путину о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУКомандование группировки войск "Север" доложило президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командующего группы "Север", заместителя командующего группировки "Север", которые доложили верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков", - сказал Песков. Алаудинов заявил, что в Курской области осталось освободить пять населенных пунктовПять населенных пунктов осталось освободить от оккупации ВСУ в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "На данный момент мы можем констатировать такой факт, что неосвобожденными остаются пять населенных пунктов, которые тоже уже находятся в активной фазе освобождения... Я думаю, уже в ближайшие дни мы зачистим нашу территорию от врага", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24". Ушаков назвал предложенное временное перемирие на Украине передышкой для ВСУПредложенное временное перемирие на Украине - не что иное, как временная передышка для украинских военных, считает помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка. Официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин, сообщил Ушаков. Он также сообщил, что прилетевший в Москву спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретится с российскими представителями "очень высокого ранга", не исключена встреча на самом высоком уровне. Лукашенко заявил, что у США нет плана по конфликту на УкраинеНа Россию нельзя нажать по вопросу урегулирования украинского кризиса, поэтому Вашингтон нажал на Киев, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "На этих нажмем - можно нажать, на этих не нажмешь. Что на Россию нажмут... Мы давно обсуждали эту проблему, что (президент США) Дональд (Трамп) придёт и кулаком стукнет - всё. Или санкции введут, так уже ввели против нас столько санкций, что уже дальше некуда их вводить, поэтому нажали на Украину. Что деваться, некуда. Согласились. Тридцать дней так тридцать дней", - сказал Лукашенко в эфире Первого канала. Он добавил, что у США нет плана по конфликту на Украине, Вашингтон зондирует почву. "Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине. Они что делают? Они зондируют почву", - подчеркнул белорусский президент. ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащихФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать бомбы по почте. Посылки обнаружили в аэропорту Челябинска – бомбы были закамуфлированы под подарочные парфюмерные наборы. Они должны были сработать при вскрытии упаковки. Эти бомбы предназначались адресатам в Москве, Воронеже, а также в Краснодарском крае и Саратовской области. Кроме того, в Челябинске был найден еще один тайник, в котором были 4 самодельных взрывных устройства – они предназначались военнослужащим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях. Завербованный украинскими спецслужбами россиянин, который и направлял посылки, был задержан в Первоуральске. Около ста граждан из списков без вести пропавших нашли в СуджеВ курской Судже и окрестных селах нашли порядка 100 граждан из списков без вести пропавших, заявил РИА Новости помощник главы МЧС РФ Юрий Мезинов. "Важно, что 90% процентов тех, кого мы вывозим, а это больше 100 человек уже на этот момент, я точно сейчас не знаю цифру, но 90% у нас в списках без вести пропавших. То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник", - сказал Мезинов. В январе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан, с которыми не могут связаться их родные. В начале февраля курские власти сообщили, что список насчитывает около 2 тысяч человек. В середине февраля Москалькова уточнила, что работа по поиску и вызволению пропавших жителей Курской области не прекращается. Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS Украина исчерпала запасы американских тактических ракет ATACMS, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. По данным американского чиновника, на которого ссылается агентство, США поставили менее 40 ракет, они закончились у Киева в конце января.

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https://ria.ru/20250313/zakharova-2004767050.html

https://ria.ru/20250313/svo-2004761865.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

украина

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Боец "Гром": "ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами жителей Казачья Локня во время их эвакуации" ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами жителей курского села Казачья Локня во время их эвакуации, сообщил РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмата" с позывным "Гром". 2025-03-13T20:19 true PT3M08S

Уничтожение штурмовой бригады ВСУ в районе Надии в ЛНР Уничтожение штурмовой бригады ВСУ в районе Надии в ЛНР 2025-03-13T20:19 true PT1M20S

Задержание россиянина, который собирался прислать участникам СВО бомбы под видом парфюмерных наборов ФСБ показал видео задержания россиянина, который по заданию украинских спецслужб намеревался прислать по почте участникам СВО и госслужащим бомбы под видом парфюмерных наборов. На кадрах – как раз эти наборы. За отправку бомб задержанному обещали $6 тыс, но деньги он так и не получил. 2025-03-13T20:19 true PT2M48S

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Наталья Макарова

россия, курская область, украина, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)