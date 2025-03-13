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В Югре стартовал первый зимний кубок "Защитников Отечества" - РИА Новости, 13.03.2025
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
21:30 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/sorevnovaniya-2004876943.html
В Югре стартовал первый зимний кубок "Защитников Отечества"
В Югре стартовал первый зимний кубок "Защитников Отечества" - РИА Новости, 13.03.2025
В Югре стартовал первый зимний кубок "Защитников Отечества"
В Ханты-Мансийске стартовали первые всероссийские соревнования среди ветеранов специальной военной операции "Кубок Защитников Отечества" по зимним видам спорта, РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T21:30:00+03:00
2025-03-13T21:30:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
общество
россия
руслан кухарук
югра
ханты-мансийск
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ТЮМЕНЬ, 13 мар – РИА Новости. В Ханты-Мансийске стартовали первые всероссийские соревнования среди ветеранов специальной военной операции "Кубок Защитников Отечества" по зимним видам спорта, губернатор Югры Руслан Кухарук назвал возможность принять это мероприятие большой честью для региона. Соревнования организованы государственным фондом "Защитники Отечества" и правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при поддержке Минспорта, Паралимпийского комитета, Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. "Я выражаю слова благодарности... за то, что Югре доверено проводить эти… соревнования, которые объединили сильнейших ветеранов специальной военной операции. Это большая честь и большая ответственность… Кубок защитников Отечества – соревнования победителей. Вы все победители, и мы все благодарны вам за ваш вклад в сохранение мира на нашей земле, в сохранение нашей страны и русского народа", - обратился с приветствием к спортсменам Кухарук во время церемонии открытия соревнований. Губернатор напомнил, что Югра по праву называется энергетическим сердцем России, но многим не только в РФ, но и за рубежом округ известен как сердце зимних видов спорта. По его словам, готовясь к проведению соревнований, жители Югры постарались сделать так, чтобы проведенные здесь дни запомнились всем не только спортивным духом и состязаниями, но и местным колоритом, историей и традициями. В департаменте внутренней политики округа сообщили, что в соревнованиях участвуют 475 ветеранов СВО из 60 регионов, в том числе 70 представителей Югры. С 12 по 17 марта они будут соревноваться в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде и хоккее-следж. Кроме того, их ждет обширная культурная программа - спортсмены смогут посетить культурно-туристический комплекс "Археопарк" и концерт патриотической песни в КДЦ "Октябрь", прокатиться на канатной дороге "Хвойного Урмана". На спортобъектах "ЮграМегаСпорт", где пройдут соревнования, созданы все необходимые условия для комфортного пребывания спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, пандусы и удобные перила являются неотъемлемой частью инфраструктуры спортивных зданий. На соревнованиях ожидается большое количество гостей из разных регионов и федеральных органов власти, включая представителей правительства России.
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общество, россия, руслан кухарук, югра, ханты-мансийск
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Россия, Руслан Кухарук, Югра, Ханты-Мансийск
В Югре стартовал первый зимний кубок "Защитников Отечества"

В Ханты-Мансийске стартовали I всероссийские соревнования среди ветеранов СВО

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на Ханты-Мансийск сверху
Вид на Ханты-Мансийск сверху - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ТЮМЕНЬ, 13 мар – РИА Новости. В Ханты-Мансийске стартовали первые всероссийские соревнования среди ветеранов специальной военной операции "Кубок Защитников Отечества" по зимним видам спорта, губернатор Югры Руслан Кухарук назвал возможность принять это мероприятие большой честью для региона.
Соревнования организованы государственным фондом "Защитники Отечества" и правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при поддержке Минспорта, Паралимпийского комитета, Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
«
"Я выражаю слова благодарности... за то, что Югре доверено проводить эти… соревнования, которые объединили сильнейших ветеранов специальной военной операции. Это большая честь и большая ответственность… Кубок защитников Отечества – соревнования победителей. Вы все победители, и мы все благодарны вам за ваш вклад в сохранение мира на нашей земле, в сохранение нашей страны и русского народа", - обратился с приветствием к спортсменам Кухарук во время церемонии открытия соревнований.
Губернатор напомнил, что Югра по праву называется энергетическим сердцем России, но многим не только в РФ, но и за рубежом округ известен как сердце зимних видов спорта. По его словам, готовясь к проведению соревнований, жители Югры постарались сделать так, чтобы проведенные здесь дни запомнились всем не только спортивным духом и состязаниями, но и местным колоритом, историей и традициями.
В департаменте внутренней политики округа сообщили, что в соревнованиях участвуют 475 ветеранов СВО из 60 регионов, в том числе 70 представителей Югры. С 12 по 17 марта они будут соревноваться в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде и хоккее-следж. Кроме того, их ждет обширная культурная программа - спортсмены смогут посетить культурно-туристический комплекс "Археопарк" и концерт патриотической песни в КДЦ "Октябрь", прокатиться на канатной дороге "Хвойного Урмана".
На спортобъектах "ЮграМегаСпорт", где пройдут соревнования, созданы все необходимые условия для комфортного пребывания спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, пандусы и удобные перила являются неотъемлемой частью инфраструктуры спортивных зданий. На соревнованиях ожидается большое количество гостей из разных регионов и федеральных органов власти, включая представителей правительства России.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоРоссияРуслан КухарукЮграХанты-Мансийск
 
 
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