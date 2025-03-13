Рейтинг@Mail.ru
Наццентр исторической памяти и смоленские власти подписали соглашение - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:35 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/soglashenie-2004868573.html
Наццентр исторической памяти и смоленские власти подписали соглашение
Наццентр исторической памяти и смоленские власти подписали соглашение - РИА Новости, 13.03.2025
Наццентр исторической памяти и смоленские власти подписали соглашение
Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева и губернатор Смоленской области... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:35:00+03:00
2025-03-13T20:35:00+03:00
смоленская область
смоленская область
елена малышева
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980915779_0:185:2450:1563_1920x0_80_0_0_845869dfb1dd5bb440080e3a5d6614a2.jpg
СМОЛЕНСК, 13 мар - РИА Новости. Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева и губернатор Смоленской области Василий Анохин подписали соглашение, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония подписания прошла в четверг в здании Смоленского государственного университета в рамках мемориального пресс-тура "По местам памяти и славы". "Конечно, та работа, которую проводит Елена Петровна… она важна. И все должны понимать правду: кто был герой, кто защищал страну и победил фашизм в период Второй мировой войны", - сказал Анохин в ходе подписания соглашения с Национальным центром исторической памяти. Глава региона напомнил, что в области находятся два города воинской славы, Ельня и Вязьма, а сам Смоленск носит звание города-героя. "Через территорию Смоленской области прошли все мировые войны", - подчеркнул Анохин. В свою очередь Малышева подчеркнула, что Смоленская область занимает особое место в памяти о Великой Отечественной войне. "И я выражаю искренние слова признательности Василию Николаевичу, лично его команде за ту помощь в организации пресс-тура и ту гражданскую позицию, которую здесь именно в Смоленской области мы всегда видим по отстаивании исторической правды и сохранении исторической памяти", - подчеркнула Малышева.
https://ria.ru/20250313/malysheva-2004867697.html
https://ria.ru/20250312/anokhin-2004506400.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980915779_0:0:2450:1839_1920x0_80_0_0_9d419576622d0529e5e0a7448cc39206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, елена малышева, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Елена Малышева, Василий Анохин
Наццентр исторической памяти и смоленские власти подписали соглашение

Наццентр исторической памяти и власти Смоленской области подписали соглашение

© РИА Новости / Анастасия ПетроваРуководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева
Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СМОЛЕНСК, 13 мар - РИА Новости. Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева и губернатор Смоленской области Василий Анохин подписали соглашение, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония подписания прошла в четверг в здании Смоленского государственного университета в рамках мемориального пресс-тура "По местам памяти и славы".
Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Малышева поблагодарила Анохина за работу с архивами о действиях нацистов
Вчера, 20:31
"Конечно, та работа, которую проводит Елена Петровна… она важна. И все должны понимать правду: кто был герой, кто защищал страну и победил фашизм в период Второй мировой войны", - сказал Анохин в ходе подписания соглашения с Национальным центром исторической памяти.
Глава региона напомнил, что в области находятся два города воинской славы, Ельня и Вязьма, а сам Смоленск носит звание города-героя.
"Через территорию Смоленской области прошли все мировые войны", - подчеркнул Анохин.
В свою очередь Малышева подчеркнула, что Смоленская область занимает особое место в памяти о Великой Отечественной войне.
"И я выражаю искренние слова признательности Василию Николаевичу, лично его команде за ту помощь в организации пресс-тура и ту гражданскую позицию, которую здесь именно в Смоленской области мы всегда видим по отстаивании исторической правды и сохранении исторической памяти", - подчеркнула Малышева.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Анохин: реализацию нацпроектов в Смоленской области буду контролировать
12 марта, 12:52
 
Смоленская областьСмоленская областьЕлена МалышеваВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала