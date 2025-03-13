https://ria.ru/20250313/soglashenie-2004868573.html
Наццентр исторической памяти и смоленские власти подписали соглашение
Наццентр исторической памяти и смоленские власти подписали соглашение - РИА Новости, 13.03.2025
Наццентр исторической памяти и смоленские власти подписали соглашение
Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева и губернатор Смоленской области... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:35:00+03:00
2025-03-13T20:35:00+03:00
2025-03-13T20:35:00+03:00
смоленская область
смоленская область
елена малышева
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980915779_0:185:2450:1563_1920x0_80_0_0_845869dfb1dd5bb440080e3a5d6614a2.jpg
СМОЛЕНСК, 13 мар - РИА Новости. Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева и губернатор Смоленской области Василий Анохин подписали соглашение, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония подписания прошла в четверг в здании Смоленского государственного университета в рамках мемориального пресс-тура "По местам памяти и славы". "Конечно, та работа, которую проводит Елена Петровна… она важна. И все должны понимать правду: кто был герой, кто защищал страну и победил фашизм в период Второй мировой войны", - сказал Анохин в ходе подписания соглашения с Национальным центром исторической памяти. Глава региона напомнил, что в области находятся два города воинской славы, Ельня и Вязьма, а сам Смоленск носит звание города-героя. "Через территорию Смоленской области прошли все мировые войны", - подчеркнул Анохин. В свою очередь Малышева подчеркнула, что Смоленская область занимает особое место в памяти о Великой Отечественной войне. "И я выражаю искренние слова признательности Василию Николаевичу, лично его команде за ту помощь в организации пресс-тура и ту гражданскую позицию, которую здесь именно в Смоленской области мы всегда видим по отстаивании исторической правды и сохранении исторической памяти", - подчеркнула Малышева.
https://ria.ru/20250313/malysheva-2004867697.html
https://ria.ru/20250312/anokhin-2004506400.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980915779_0:0:2450:1839_1920x0_80_0_0_9d419576622d0529e5e0a7448cc39206.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, елена малышева, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Елена Малышева, Василий Анохин
Наццентр исторической памяти и смоленские власти подписали соглашение
Наццентр исторической памяти и власти Смоленской области подписали соглашение
СМОЛЕНСК, 13 мар - РИА Новости. Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева и губернатор Смоленской области Василий Анохин подписали соглашение, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония подписания прошла в четверг в здании Смоленского государственного университета в рамках мемориального пресс-тура "По местам памяти и славы".
"Конечно, та работа, которую проводит Елена Петровна… она важна. И все должны понимать правду: кто был герой, кто защищал страну и победил фашизм в период Второй мировой войны", - сказал Анохин
в ходе подписания соглашения с Национальным центром исторической памяти.
Глава региона напомнил, что в области находятся два города воинской славы, Ельня и Вязьма, а сам Смоленск носит звание города-героя.
"Через территорию Смоленской области
прошли все мировые войны", - подчеркнул Анохин.
В свою очередь Малышева
подчеркнула, что Смоленская область занимает особое место в памяти о Великой Отечественной войне.
"И я выражаю искренние слова признательности Василию Николаевичу, лично его команде за ту помощь в организации пресс-тура и ту гражданскую позицию, которую здесь именно в Смоленской области мы всегда видим по отстаивании исторической правды и сохранении исторической памяти", - подчеркнула Малышева.