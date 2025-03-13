https://ria.ru/20250313/soglashenie-2004868573.html

Наццентр исторической памяти и смоленские власти подписали соглашение

Наццентр исторической памяти и смоленские власти подписали соглашение - РИА Новости, 13.03.2025

Наццентр исторической памяти и смоленские власти подписали соглашение

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева и губернатор Смоленской области... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T20:35:00+03:00

2025-03-13T20:35:00+03:00

2025-03-13T20:35:00+03:00

смоленская область

смоленская область

елена малышева

василий анохин

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СМОЛЕНСК, 13 мар - РИА Новости. Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева и губернатор Смоленской области Василий Анохин подписали соглашение, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония подписания прошла в четверг в здании Смоленского государственного университета в рамках мемориального пресс-тура "По местам памяти и славы". "Конечно, та работа, которую проводит Елена Петровна… она важна. И все должны понимать правду: кто был герой, кто защищал страну и победил фашизм в период Второй мировой войны", - сказал Анохин в ходе подписания соглашения с Национальным центром исторической памяти. Глава региона напомнил, что в области находятся два города воинской славы, Ельня и Вязьма, а сам Смоленск носит звание города-героя. "Через территорию Смоленской области прошли все мировые войны", - подчеркнул Анохин. В свою очередь Малышева подчеркнула, что Смоленская область занимает особое место в памяти о Великой Отечественной войне. "И я выражаю искренние слова признательности Василию Николаевичу, лично его команде за ту помощь в организации пресс-тура и ту гражданскую позицию, которую здесь именно в Смоленской области мы всегда видим по отстаивании исторической правды и сохранении исторической памяти", - подчеркнула Малышева.

https://ria.ru/20250313/malysheva-2004867697.html

https://ria.ru/20250312/anokhin-2004506400.html

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смоленская область, елена малышева, василий анохин