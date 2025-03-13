https://ria.ru/20250313/soglashenie-2004829714.html

Россия и Белоруссия подписали соглашение по обеспечению прав потребителей

Россия и Белоруссия подписали соглашение по обеспечению прав потребителей - РИА Новости, 13.03.2025

Россия и Белоруссия подписали соглашение по обеспечению прав потребителей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Артур Карпович подписали соглашение по обеспечению равных прав РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:30:00+03:00

2025-03-13T18:30:00+03:00

2025-03-13T20:22:00+03:00

белоруссия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Артур Карпович подписали соглашение по обеспечению равных прав потребителей. "Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Юрьевна Попова и министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Артур Борисович Карпович подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь по обеспечению равных прав потребителей", - объявили в ходе церемонии подписания совместных заявлений.

https://ria.ru/20250313/gramoty-2004827803.html

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белоруссия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, в мире