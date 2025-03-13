https://ria.ru/20250313/soglashenie-2004829714.html
Россия и Белоруссия подписали соглашение по обеспечению прав потребителей
Россия и Белоруссия подписали соглашение по обеспечению прав потребителей - РИА Новости, 13.03.2025
Россия и Белоруссия подписали соглашение по обеспечению прав потребителей
Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Артур Карпович подписали соглашение по обеспечению равных прав РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:30:00+03:00
2025-03-13T18:30:00+03:00
2025-03-13T20:22:00+03:00
белоруссия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004866097_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_895346c855807419ce29aecaaef0bef2.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Артур Карпович подписали соглашение по обеспечению равных прав потребителей. "Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Юрьевна Попова и министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Артур Борисович Карпович подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь по обеспечению равных прав потребителей", - объявили в ходе церемонии подписания совместных заявлений.
https://ria.ru/20250313/gramoty-2004827803.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004866097_202:0:1254:789_1920x0_80_0_0_63e770cb97bf0f0dd76e44787c7c1ad2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, в мире
Белоруссия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, В мире
Россия и Белоруссия подписали соглашение по обеспечению прав потребителей
Россия и Белоруссия подписали соглашение по обеспечению равных прав потребителей