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Россия и Белоруссия подписали соглашение по обеспечению прав потребителей - РИА Новости, 13.03.2025
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18:30 13.03.2025 (обновлено: 20:22 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/soglashenie-2004829714.html
Россия и Белоруссия подписали соглашение по обеспечению прав потребителей
Россия и Белоруссия подписали соглашение по обеспечению прав потребителей - РИА Новости, 13.03.2025
Россия и Белоруссия подписали соглашение по обеспечению прав потребителей
Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Артур Карпович подписали соглашение по обеспечению равных прав РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:30:00+03:00
2025-03-13T20:22:00+03:00
белоруссия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Артур Карпович подписали соглашение по обеспечению равных прав потребителей. "Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Юрьевна Попова и министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Артур Борисович Карпович подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь по обеспечению равных прав потребителей", - объявили в ходе церемонии подписания совместных заявлений.
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белоруссия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, в мире
Белоруссия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, В мире
Россия и Белоруссия подписали соглашение по обеспечению прав потребителей

Россия и Белоруссия подписали соглашение по обеспечению равных прав потребителей

© Фото : Ваш Роспотребнадзор/TelegramГлава Роспотребнадзора Анна Попова и министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Артур Карпович подписали соглашение по обеспечению равных прав потребителей. 13 марта 2025
Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Артур Карпович подписали соглашение по обеспечению равных прав потребителей. 13 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Ваш Роспотребнадзор/Telegram
Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Артур Карпович подписали соглашение по обеспечению равных прав потребителей. 13 марта 2025
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Артур Карпович подписали соглашение по обеспечению равных прав потребителей.
"Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Юрьевна Попова и министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Артур Борисович Карпович подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь по обеспечению равных прав потребителей", - объявили в ходе церемонии подписания совместных заявлений.
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БелоруссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияВ мире
 
 
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