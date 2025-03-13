Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко подписали соглашение о защите граждан от инопреследования - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 13.03.2025 (обновлено: 20:31 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/soglashenie-2004826617.html
Путин и Лукашенко подписали соглашение о защите граждан от инопреследования
Путин и Лукашенко подписали соглашение о защите граждан от инопреследования - РИА Новости, 13.03.2025
Путин и Лукашенко подписали соглашение о защите граждан от инопреследования
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:22:00+03:00
2025-03-13T20:31:00+03:00
владимир путин
александр лукашенко
в мире
россия
белоруссия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004867518_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_c6925c0056764aa45d6c3c61a4776a11.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции."Соглашение между Российской Федерации и Республикой Беларусь о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции", - заявили в ходе церемонии подписания совместных заявлений.Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
https://ria.ru/20250313/sotrudnichestvo-2004831165.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004867518_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_0eb06fd930aa05d78e2304b21bcc1575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, александр лукашенко, в мире, россия, белоруссия, москва
Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире, Россия, Белоруссия, Москва
Путин и Лукашенко подписали соглашение о защите граждан от инопреследования

Путин и Лукашенко подписали договор об общей защите граждан от инопреследования

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания совместного заявления. 13 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания совместного заявления. 13 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания совместного заявления. 13 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции.
"Соглашение между Российской Федерации и Республикой Беларусь о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции", - заявили в ходе церемонии подписания совместных заявлений.
Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Россия и Белоруссия подписали соглашение об интеллектуальной собственности
Вчера, 18:33
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоВ миреРоссияБелоруссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала