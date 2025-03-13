https://ria.ru/20250313/soglashenie-2004826617.html

Путин и Лукашенко подписали соглашение о защите граждан от инопреследования

Путин и Лукашенко подписали соглашение о защите граждан от инопреследования - РИА Новости, 13.03.2025

Путин и Лукашенко подписали соглашение о защите граждан от инопреследования

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:22:00+03:00

2025-03-13T18:22:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции."Соглашение между Российской Федерации и Республикой Беларусь о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции", - заявили в ходе церемонии подписания совместных заявлений.Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

https://ria.ru/20250313/sotrudnichestvo-2004831165.html

россия

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владимир путин, александр лукашенко, в мире, россия, белоруссия, москва