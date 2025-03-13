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Собянин призвал москвичей быть внимательным на улице из-за штормового ветра - РИА Новости, 13.03.2025
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:56 13.03.2025
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Собянин призвал москвичей быть внимательным на улице из-за штормового ветра
Собянин призвал москвичей быть внимательным на улице из-за штормового ветра - РИА Новости, 13.03.2025
Собянин призвал москвичей быть внимательным на улице из-за штормового ветра
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей и гостей столицы быть внимательными на улице из-за штормового ветра в пятницу. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:56:00+03:00
2025-03-13T17:56:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей и гостей столицы быть внимательными на улице из-за штормового ветра в пятницу. В своем Telegram-канале он уточнил, что в эти дни в столице ожидается существенное изменение погоды. Синоптики предупреждают о шторме в ночь на пятницу и в течение 14 марта. В четверг с 21.00 ветер может усиливаться до 22 метров в секунду, возможен дождь. "Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Прошу вас быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними", - написал Собянин.
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москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин

Собянин призвал москвичей быть внимательным на улице из-за штормового ветра

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Мэр Москвы Собянин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей и гостей столицы быть внимательными на улице из-за штормового ветра в пятницу.
В своем Telegram-канале он уточнил, что в эти дни в столице ожидается существенное изменение погоды. Синоптики предупреждают о шторме в ночь на пятницу и в течение 14 марта. В четверг с 21.00 ветер может усиливаться до 22 метров в секунду, возможен дождь.
"Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Прошу вас быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними", - написал Собянин.
Сотрудники компании Россети Московский регион - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин
 
 
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