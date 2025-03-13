https://ria.ru/20250313/sobyanin-2004818028.html

Собянин призвал москвичей быть внимательным на улице из-за штормового ветра

Собянин призвал москвичей быть внимательным на улице из-за штормового ветра - РИА Новости, 13.03.2025

Собянин призвал москвичей быть внимательным на улице из-за штормового ветра

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей и гостей столицы быть внимательными на улице из-за штормового ветра в пятницу. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:56:00+03:00

2025-03-13T17:56:00+03:00

2025-03-13T17:56:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей и гостей столицы быть внимательными на улице из-за штормового ветра в пятницу. В своем Telegram-канале он уточнил, что в эти дни в столице ожидается существенное изменение погоды. Синоптики предупреждают о шторме в ночь на пятницу и в течение 14 марта. В четверг с 21.00 ветер может усиливаться до 22 метров в секунду, возможен дождь. "Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Прошу вас быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними", - написал Собянин.

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москва, сергей собянин