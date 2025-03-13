https://ria.ru/20250313/sitnikov-2004869296.html

Ситников первым проехал за рулем "Камаза" по новому мосту через Унжу

Ситников первым проехал за рулем "Камаза" по новому мосту через Унжу - РИА Новости, 13.03.2025

Ситников первым проехал за рулем "Камаза" по новому мосту через Унжу

Движение по новому мосту через реку Унжа в селе Горчуха Костромской области открыли в четверг, первым по мосту проехал губернатор Сергей Ситников – за рулем... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T20:37:00+03:00

2025-03-13T20:37:00+03:00

2025-03-13T20:53:00+03:00

костромская область

костромская область

сергей ситников

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КОСТРОМА, 13 мар – РИА Новости. Движение по новому мосту через реку Унжа в селе Горчуха Костромской области открыли в четверг, первым по мосту проехал губернатор Сергей Ситников – за рулем "Камаза", сообщает пресс-служба администрации региона. Сообщается, что быстровозводимая переправа через Унжу в селе Горчуха была построена в 2016 году по личной договоренности Ситникова с руководством министерства обороны РФ. Это стало большой радостью для жителей Горчухи и других населенных пунктов левобережья Унжи, поскольку ранее люди зависели от графика работы местного парома или лодочной переправы и передвижение через реку было затруднено. "В последнее время в связи с увеличением интенсивности движения вырос процент износа временной конструкции. Ситуацию усугубляли лесовозы, которые постоянно ездят по мосту перегруженными. Губернатор принял решение выделить областные средства, чтобы приобрести и установить для жителей новый мост. Сегодня по обновленной переправе в Макарьевском районе запустили движение", - говорится в сообщении.На открытии жители поблагодарили губернатора. "Для нас это дорога жизни. Ездим в район по работе, в больницу. Без моста нам приходилось бы объезжать через Островское. Это на 200 километров дальше, на три часа дольше", - отметил Михаил Саватин, чьи слова приводит пресс-служба обладминистрации. По обновленной переправе Ситников проехал первым - за рулем автомобиля "Камаз". У главы региона есть права на управление почти всеми видами техники, отмечает пресс-служба. По словам самого губернатора, у него есть права почти на все виды транспорта, кроме трамвая, троллейбуса и автопоезда. Отвечая на вопрос журналистов, не страшно ли ему было первым ехать по мосту, губернатор подчеркнул, что полностью доверяет костромским мостостроителям и дорожникам. Отмечается, что все работы по монтажу переправы мостостроители выполнили всего за месяц. Ситников поблагодарил руководителя Шарьинского МЭП-4 за оперативно проведенную работу и поручил подготовить наградные документы для дорожников. Губернатор подчеркнул важное значение моста для селян. По его словам, из-за отсутствия моста территория деградировала. "Благодаря переправе с 2016 года территория начала развиваться. Люди начали покупать недвижимость, строить дачи. Сегодня принципиально важно для местных жителей, чтобы была устойчивая круглогодичная связь с большой землей", - отметил Ситников.

https://ria.ru/20250311/inzhenery-2004387901.html

https://ria.ru/20250308/dom-2003845328.html

костромская область

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костромская область, сергей ситников