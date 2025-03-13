https://ria.ru/20250313/sitnikov-2004869296.html
Ситников первым проехал за рулем "Камаза" по новому мосту через Унжу
Ситников первым проехал за рулем "Камаза" по новому мосту через Унжу - РИА Новости, 13.03.2025
Ситников первым проехал за рулем "Камаза" по новому мосту через Унжу
Движение по новому мосту через реку Унжа в селе Горчуха Костромской области открыли в четверг, первым по мосту проехал губернатор Сергей Ситников – за рулем... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:37:00+03:00
2025-03-13T20:37:00+03:00
2025-03-13T20:53:00+03:00
костромская область
костромская область
сергей ситников
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КОСТРОМА, 13 мар – РИА Новости. Движение по новому мосту через реку Унжа в селе Горчуха Костромской области открыли в четверг, первым по мосту проехал губернатор Сергей Ситников – за рулем "Камаза", сообщает пресс-служба администрации региона. Сообщается, что быстровозводимая переправа через Унжу в селе Горчуха была построена в 2016 году по личной договоренности Ситникова с руководством министерства обороны РФ. Это стало большой радостью для жителей Горчухи и других населенных пунктов левобережья Унжи, поскольку ранее люди зависели от графика работы местного парома или лодочной переправы и передвижение через реку было затруднено. "В последнее время в связи с увеличением интенсивности движения вырос процент износа временной конструкции. Ситуацию усугубляли лесовозы, которые постоянно ездят по мосту перегруженными. Губернатор принял решение выделить областные средства, чтобы приобрести и установить для жителей новый мост. Сегодня по обновленной переправе в Макарьевском районе запустили движение", - говорится в сообщении.На открытии жители поблагодарили губернатора. "Для нас это дорога жизни. Ездим в район по работе, в больницу. Без моста нам приходилось бы объезжать через Островское. Это на 200 километров дальше, на три часа дольше", - отметил Михаил Саватин, чьи слова приводит пресс-служба обладминистрации. По обновленной переправе Ситников проехал первым - за рулем автомобиля "Камаз". У главы региона есть права на управление почти всеми видами техники, отмечает пресс-служба. По словам самого губернатора, у него есть права почти на все виды транспорта, кроме трамвая, троллейбуса и автопоезда. Отвечая на вопрос журналистов, не страшно ли ему было первым ехать по мосту, губернатор подчеркнул, что полностью доверяет костромским мостостроителям и дорожникам. Отмечается, что все работы по монтажу переправы мостостроители выполнили всего за месяц. Ситников поблагодарил руководителя Шарьинского МЭП-4 за оперативно проведенную работу и поручил подготовить наградные документы для дорожников. Губернатор подчеркнул важное значение моста для селян. По его словам, из-за отсутствия моста территория деградировала. "Благодаря переправе с 2016 года территория начала развиваться. Люди начали покупать недвижимость, строить дачи. Сегодня принципиально важно для местных жителей, чтобы была устойчивая круглогодичная связь с большой землей", - отметил Ситников.
https://ria.ru/20250311/inzhenery-2004387901.html
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костромская область, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников
Ситников первым проехал за рулем "Камаза" по новому мосту через Унжу
Глава Костромской области Ситников первым проехал по новому мосту через Унжу
КОСТРОМА, 13 мар – РИА Новости. Движение по новому мосту через реку Унжа в селе Горчуха Костромской области открыли в четверг, первым по мосту проехал губернатор Сергей Ситников – за рулем "Камаза", сообщает пресс-служба администрации региона.
Сообщается, что быстровозводимая переправа через Унжу в селе Горчуха была построена в 2016 году по личной договоренности Ситникова с руководством министерства обороны РФ. Это стало большой радостью для жителей Горчухи и других населенных пунктов левобережья Унжи, поскольку ранее люди зависели от графика работы местного парома или лодочной переправы и передвижение через реку было затруднено.
"В последнее время в связи с увеличением интенсивности движения вырос процент износа временной конструкции. Ситуацию усугубляли лесовозы, которые постоянно ездят по мосту перегруженными. Губернатор принял решение выделить областные средства, чтобы приобрести и установить для жителей новый мост. Сегодня по обновленной переправе в Макарьевском районе запустили движение", - говорится в сообщении.
На открытии жители поблагодарили губернатора. "Для нас это дорога жизни. Ездим в район по работе, в больницу. Без моста нам приходилось бы объезжать через Островское. Это на 200 километров дальше, на три часа дольше", - отметил Михаил Саватин, чьи слова приводит пресс-служба обладминистрации.
По обновленной переправе Ситников проехал первым - за рулем автомобиля "Камаз". У главы региона есть права на управление почти всеми видами техники, отмечает пресс-служба. По словам самого губернатора, у него есть права почти на все виды транспорта, кроме трамвая, троллейбуса и автопоезда. Отвечая на вопрос журналистов, не страшно ли ему было первым ехать по мосту, губернатор подчеркнул, что полностью доверяет костромским мостостроителям и дорожникам.
Отмечается, что все работы по монтажу переправы мостостроители выполнили всего за месяц. Ситников поблагодарил руководителя Шарьинского МЭП-4 за оперативно проведенную работу и поручил подготовить наградные документы для дорожников.
Губернатор подчеркнул важное значение моста для селян. По его словам, из-за отсутствия моста территория деградировала. "Благодаря переправе с 2016 года территория начала развиваться. Люди начали покупать недвижимость, строить дачи. Сегодня принципиально важно для местных жителей, чтобы была устойчивая круглогодичная связь с большой землей", - отметил Ситников.