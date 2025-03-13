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Переходный период в Сирии продлится пять лет - РИА Новости, 13.03.2025
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16:13 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/siriya-2004784992.html
Переходный период в Сирии продлится пять лет
Переходный период в Сирии продлится пять лет - РИА Новости, 13.03.2025
Переходный период в Сирии продлится пять лет
Переходный период в Сирии продлится пять лет, говорится в заявлении Комиссии по объявлению проекта конституции САР. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:13:00+03:00
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сирия
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БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Переходный период в Сирии продлится пять лет, говорится в заявлении Комиссии по объявлению проекта конституции САР. "Комиссия объявляет переходный период сроком на пять лет с целью предоставить достаточно времени для создания безопасной и нейтральной среды", - говорится в заявлении. Президент Сирии на переходный период Ахмад Аш-Шараа в четверг подписал проект конституции на переходный период. Ранее Аш-Шараа заявлял, что для завершение переходного периода в стране потребуется не менее четырех лет.
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в мире, сирия
В мире, Сирия
Переходный период в Сирии продлится пять лет

В Сирии заявили, что переходный период продлится пять лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНовый флаг Сирии
Новый флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Переходный период в Сирии продлится пять лет, говорится в заявлении Комиссии по объявлению проекта конституции САР.
"Комиссия объявляет переходный период сроком на пять лет с целью предоставить достаточно времени для создания безопасной и нейтральной среды", - говорится в заявлении.
Президент Сирии на переходный период Ахмад Аш-Шараа в четверг подписал проект конституции на переходный период. Ранее Аш-Шараа заявлял, что для завершение переходного периода в стране потребуется не менее четырех лет.
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