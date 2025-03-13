https://ria.ru/20250313/rossija-2004863600.html
Россия и Белоруссия продолжат наращивать экономическое сотрудничество
Россия и Белоруссия продолжат наращивать экономическое сотрудничество - РИА Новости, 13.03.2025
Россия и Белоруссия продолжат наращивать экономическое сотрудничество
Россия и Белоруссия продолжат поступательно наращивать двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:07:00+03:00
2025-03-13T20:07:00+03:00
2025-03-13T20:07:00+03:00
экономика
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
союзное государство
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия продолжат поступательно наращивать двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. "Россия и Беларусь продолжат поступательно наращивать двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, в том числе взаимодействие в сферах промышленной кооперации и инфраструктурного строительства", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
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экономика, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, союзное государство
Экономика, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Союзное государство
Россия и Белоруссия продолжат наращивать экономическое сотрудничество
Путин и Лукашенко: Россия и Белоруссия продолжат наращивать сотрудничество