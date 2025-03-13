https://ria.ru/20250313/rossija-2004856988.html
Россия и Белоруссия выступили за повышение авторитета Союзного государства
Россия и Белоруссия выступили за повышение авторитета Союзного государства - РИА Новости, 13.03.2025
Россия и Белоруссия выступили за повышение авторитета Союзного государства
Россия и Белоруссия выступают за повышение международного авторитета Союзного государства, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:40:00+03:00
2025-03-13T19:40:00+03:00
2025-03-13T20:01:00+03:00
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
союзное государство
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия выступают за повышение международного авторитета Союзного государства, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, которое опубликовано на сайте Кремля. "Президенты Российской Федерации и Республики Беларусь подтверждают нацеленность на поступательное интеграционное строительство Союзного государства, актуализацию его нормативно-правовой базы, повышение эффективности работы союзных органов, укрепление экономического и технологического потенциала Союзного государства, формирование общих пространств в социально-экономической, гуманитарной, оборонной, миграционной, информационной и иных сферах, выравнивание прав и свобод граждан и условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, а также повышение международного авторитета Союзного государства", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20241206/sg-1987740775.html
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, союзное государство
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Союзное государство
Россия и Белоруссия выступили за повышение авторитета Союзного государства
Путин и Лукашенко выступили за повышение авторитета Союзного государства
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия выступают за повышение международного авторитета Союзного государства, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, которое опубликовано на сайте Кремля.
"Президенты Российской Федерации и Республики Беларусь подтверждают нацеленность на поступательное интеграционное строительство Союзного государства, актуализацию его нормативно-правовой базы, повышение эффективности работы союзных органов, укрепление экономического и технологического потенциала Союзного государства, формирование общих пространств в социально-экономической, гуманитарной, оборонной, миграционной, информационной и иных сферах, выравнивание прав и свобод граждан и условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, а также повышение международного авторитета Союзного государства", - говорится в заявлении.