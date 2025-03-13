Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия выступили за повышение авторитета Союзного государства - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 13.03.2025 (обновлено: 20:01 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/rossija-2004856988.html
Россия и Белоруссия выступили за повышение авторитета Союзного государства
Россия и Белоруссия выступили за повышение авторитета Союзного государства - РИА Новости, 13.03.2025
Россия и Белоруссия выступили за повышение авторитета Союзного государства
Россия и Белоруссия выступают за повышение международного авторитета Союзного государства, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:40:00+03:00
2025-03-13T20:01:00+03:00
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004854883_0:300:3107:2048_1920x0_80_0_0_618156808d7f569c6b9842eaf2346aec.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия выступают за повышение международного авторитета Союзного государства, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, которое опубликовано на сайте Кремля. "Президенты Российской Федерации и Республики Беларусь подтверждают нацеленность на поступательное интеграционное строительство Союзного государства, актуализацию его нормативно-правовой базы, повышение эффективности работы союзных органов, укрепление экономического и технологического потенциала Союзного государства, формирование общих пространств в социально-экономической, гуманитарной, оборонной, миграционной, информационной и иных сферах, выравнивание прав и свобод граждан и условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, а также повышение международного авторитета Союзного государства", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20241206/sg-1987740775.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004854883_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_6751e37e9649852be8aaccf8273fc702.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, союзное государство
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Союзное государство
Россия и Белоруссия выступили за повышение авторитета Союзного государства

Путин и Лукашенко выступили за повышение авторитета Союзного государства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСовместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. 13 марта 2025
Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. 13 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. 13 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия выступают за повышение международного авторитета Союзного государства, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, которое опубликовано на сайте Кремля.
"Президенты Российской Федерации и Республики Беларусь подтверждают нацеленность на поступательное интеграционное строительство Союзного государства, актуализацию его нормативно-правовой базы, повышение эффективности работы союзных органов, укрепление экономического и технологического потенциала Союзного государства, формирование общих пространств в социально-экономической, гуманитарной, оборонной, миграционной, информационной и иных сферах, выравнивание прав и свобод граждан и условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, а также повышение международного авторитета Союзного государства", - говорится в заявлении.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Песков назвал Союзное государство самой продвинутой формой интеграции
6 декабря 2024, 15:23
 
РоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоСоюзное государство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала