https://ria.ru/20250313/rossija-2004856988.html

Россия и Белоруссия выступили за повышение авторитета Союзного государства

Россия и Белоруссия выступили за повышение авторитета Союзного государства - РИА Новости, 13.03.2025

Россия и Белоруссия выступили за повышение авторитета Союзного государства

Россия и Белоруссия выступают за повышение международного авторитета Союзного государства, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:40:00+03:00

2025-03-13T19:40:00+03:00

2025-03-13T20:01:00+03:00

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

союзное государство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004854883_0:300:3107:2048_1920x0_80_0_0_618156808d7f569c6b9842eaf2346aec.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия выступают за повышение международного авторитета Союзного государства, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, которое опубликовано на сайте Кремля. "Президенты Российской Федерации и Республики Беларусь подтверждают нацеленность на поступательное интеграционное строительство Союзного государства, актуализацию его нормативно-правовой базы, повышение эффективности работы союзных органов, укрепление экономического и технологического потенциала Союзного государства, формирование общих пространств в социально-экономической, гуманитарной, оборонной, миграционной, информационной и иных сферах, выравнивание прав и свобод граждан и условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, а также повышение международного авторитета Союзного государства", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20241206/sg-1987740775.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, союзное государство