https://ria.ru/20250313/rossija-2004713888.html

В Кремле ответили на вопрос о позиции России по Украине

В Кремле ответили на вопрос о позиции России по Украине - РИА Новости, 13.03.2025

В Кремле ответили на вопрос о позиции России по Украине

Россия будет обдумывать и формулировать позицию по Украине после получения информации от представителей США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T12:17:00+03:00

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2025-03-13T12:17:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия будет обдумывать и формулировать позицию по Украине после получения информации от представителей США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "После того, как мы не через прессу, а посредством двустороннего диалога эту информацию (после переговоров США и Украины в Джидде - ред.) получим (от представителей США - ред.), тогда наступит время обдумывания и формулирования позиции", - сказал он журналистам. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250313/rossija-2004690810.html

https://ria.ru/20250312/rossija-2004502088.html

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в мире, сша, украина, россия, дмитрий песков, владимир путин