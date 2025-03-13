https://ria.ru/20250313/rosseti-2004841522.html
Компания Россети Сибирь сообщила о приостановке реализации инвестпрограммы
Компания Россети Сибирь сообщила о приостановке реализации инвестпрограммы - РИА Новости, 13.03.2025
Компания Россети Сибирь сообщила о приостановке реализации инвестпрограммы
ПАО "Россети Сибирь" сообщило о вынужденной приостановке реализации мероприятий инвестиционной программы, сообщает пресс-служба общества. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:56:00+03:00
2025-03-13T18:56:00+03:00
2025-03-13T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ПАО "Россети Сибирь" сообщило о вынужденной приостановке реализации мероприятий инвестиционной программы, сообщает пресс-служба общества. В компании отметили, что в Сибири отмечается проблема многолетнего недофинансирования сетевого комплекса. Акционерное общество находится в преддефолтном состоянии. Стоит вопрос о возможности исполнения своих обязательств, в первую очередь, по привлеченному кредитному долгу. "В этой ситуации задача номер один – не допустить развития негативного сценария, который потенциально может привести к банкротству компании. В целях сдерживания роста кредитного портфеля "Россети Сибирь" и сохранения возможности осуществлять текущую операционную деятельности по энергоснабжению потребителей, компания вынуждена приостановить реализацию мероприятий инвестиционной программы", - говорится в сообщении пресс-службы. Наиболее острая ситуация сложилась в Красноярском и Забайкальском краях, республиках Хакасия и Бурятия. Это вызвано тем, что региональные тарифные органы не учитывают в необходимой валовой выручке реальные затраты сетевых организаций, которые связаны с необходимостью модернизации оборудования с износом около 80%, увеличением энергопотребления, выполнением обязательств по кредитам и льготному техприсоединению, уточнили в компании. В пресс-службе также подчеркнули, что при этом растет стоимость оборудования, материалов, работ, затраты на производственный персонал, стоимость обслуживания долга. Так, по итогам 2024 года объем финансирования инвестиционных программ в этих регионах превысил 7,7 миллиарда рублей и в существенной части покрывался за счет привлечения новых кредитов. Однако этот объем, сформированный с учетом утвержденных в регионах тарифных ставок, значительно ниже необходимого финансирования для решения проблем в регионах. Из-за долгового бремени возможность "Россети Сибирь" привлекать внешнее финансирование в 2025 году отсутствует. В тарифах недостаточно средств, а, значит, невозможно решить задачи по повышению качества энергоснабжения и своевременного исполнения обязательств по льготному техприсоединению, говорится в заявлении компании.
https://ria.ru/20250221/rosseti-2000875419.html
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россети
Компания Россети Сибирь сообщила о приостановке реализации инвестпрограммы
В компании Россети Сибирь сообщили о приостановке реализации инвестпрограммы
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ПАО "Россети Сибирь" сообщило о вынужденной приостановке реализации мероприятий инвестиционной программы, сообщает пресс-служба общества.
В компании отметили, что в Сибири отмечается проблема многолетнего недофинансирования сетевого комплекса. Акционерное общество находится в преддефолтном состоянии. Стоит вопрос о возможности исполнения своих обязательств, в первую очередь, по привлеченному кредитному долгу.
"В этой ситуации задача номер один – не допустить развития негативного сценария, который потенциально может привести к банкротству компании. В целях сдерживания роста кредитного портфеля "Россети Сибирь" и сохранения возможности осуществлять текущую операционную деятельности по энергоснабжению потребителей, компания вынуждена приостановить реализацию мероприятий инвестиционной программы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Наиболее острая ситуация сложилась в Красноярском и Забайкальском краях, республиках Хакасия и Бурятия. Это вызвано тем, что региональные тарифные органы не учитывают в необходимой валовой выручке реальные затраты сетевых организаций, которые связаны с необходимостью модернизации оборудования с износом около 80%, увеличением энергопотребления, выполнением обязательств по кредитам и льготному техприсоединению, уточнили в компании. В пресс-службе также подчеркнули, что при этом растет стоимость оборудования, материалов, работ, затраты на производственный персонал, стоимость обслуживания долга.
Так, по итогам 2024 года объем финансирования инвестиционных программ в этих регионах превысил 7,7 миллиарда рублей и в существенной части покрывался за счет привлечения новых кредитов. Однако этот объем, сформированный с учетом утвержденных в регионах тарифных ставок, значительно ниже необходимого финансирования для решения проблем в регионах.
Из-за долгового бремени возможность "Россети Сибирь" привлекать внешнее финансирование в 2025 году отсутствует. В тарифах недостаточно средств, а, значит, невозможно решить задачи по повышению качества энергоснабжения и своевременного исполнения обязательств по льготному техприсоединению, говорится в заявлении компании.