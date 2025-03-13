Рейтинг@Mail.ru
Рада не смогла вызвать Сырского для доклада о ситуации на фронте - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/rada-2004821814.html
Рада не смогла вызвать Сырского для доклада о ситуации на фронте
Рада не смогла вызвать Сырского для доклада о ситуации на фронте - РИА Новости, 13.03.2025
Рада не смогла вызвать Сырского для доклада о ситуации на фронте
Украинский парламент не смог набрать достаточного количества голосов для вызова главкома ВСУ Александра Сырского для доклада о ситуации на фронте, заявила в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:11:00+03:00
2025-03-13T18:11:00+03:00
курская область
сумская область
валерий герасимов
александр сырский
ирина геращенко
вооруженные силы украины
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинский парламент не смог набрать достаточного количества голосов для вызова главкома ВСУ Александра Сырского для доклада о ситуации на фронте, заявила в четверг депутат Верховной рады Ирина Геращенко. "Верховная рада провалила требование вызвать на закрытый доклад главкома Сырского о ситуации на фронте и, в частности, в Курской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Геращенко. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов также подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250313/predlozhenie-2004613090.html
курская область
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, сумская область, валерий герасимов, александр сырский, ирина геращенко, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире
Курская область, Сумская область, Валерий Герасимов, Александр Сырский, Ирина Геращенко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире
Рада не смогла вызвать Сырского для доклада о ситуации на фронте

Геращенко: Рада не набрала достаточно голосов для вызова Сырского с докладом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинский парламент не смог набрать достаточного количества голосов для вызова главкома ВСУ Александра Сырского для доклада о ситуации на фронте, заявила в четверг депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
"Верховная рада провалила требование вызвать на закрытый доклад главкома Сырского о ситуации на фронте и, в частности, в Курской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Геращенко.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов также подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Зеленский помог Путину с ответом на предложение Трампа
Вчера, 08:00
 
Курская областьСумская областьВалерий ГерасимовАлександр СырскийИрина ГеращенкоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала