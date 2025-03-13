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Рада не смогла вызвать Сырского для доклада о ситуации на фронте
Рада не смогла вызвать Сырского для доклада о ситуации на фронте - РИА Новости, 13.03.2025
Рада не смогла вызвать Сырского для доклада о ситуации на фронте
Украинский парламент не смог набрать достаточного количества голосов для вызова главкома ВСУ Александра Сырского для доклада о ситуации на фронте, заявила в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:11:00+03:00
2025-03-13T18:11:00+03:00
2025-03-13T18:11:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинский парламент не смог набрать достаточного количества голосов для вызова главкома ВСУ Александра Сырского для доклада о ситуации на фронте, заявила в четверг депутат Верховной рады Ирина Геращенко. "Верховная рада провалила требование вызвать на закрытый доклад главкома Сырского о ситуации на фронте и, в частности, в Курской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Геращенко. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов также подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
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курская область, сумская область, валерий герасимов, александр сырский, ирина геращенко, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире
Курская область, Сумская область, Валерий Герасимов, Александр Сырский, Ирина Геращенко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире
Рада не смогла вызвать Сырского для доклада о ситуации на фронте
Геращенко: Рада не набрала достаточно голосов для вызова Сырского с докладом
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинский парламент не смог набрать достаточного количества голосов для вызова главкома ВСУ Александра Сырского для доклада о ситуации на фронте, заявила в четверг депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
"Верховная рада провалила требование вызвать на закрытый доклад главкома Сырского о ситуации на фронте и, в частности, в Курской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Геращенко.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов также подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.