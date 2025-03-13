https://ria.ru/20250313/rada-2004821814.html

Рада не смогла вызвать Сырского для доклада о ситуации на фронте

Рада не смогла вызвать Сырского для доклада о ситуации на фронте - РИА Новости, 13.03.2025

Рада не смогла вызвать Сырского для доклада о ситуации на фронте

Украинский парламент не смог набрать достаточного количества голосов для вызова главкома ВСУ Александра Сырского для доклада о ситуации на фронте, заявила в... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:11:00+03:00

2025-03-13T18:11:00+03:00

2025-03-13T18:11:00+03:00

курская область

сумская область

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александр сырский

ирина геращенко

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинский парламент не смог набрать достаточного количества голосов для вызова главкома ВСУ Александра Сырского для доклада о ситуации на фронте, заявила в четверг депутат Верховной рады Ирина Геращенко. "Верховная рада провалила требование вызвать на закрытый доклад главкома Сырского о ситуации на фронте и, в частности, в Курской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Геращенко. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов также подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

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курская область

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курская область, сумская область, валерий герасимов, александр сырский, ирина геращенко, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире