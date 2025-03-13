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Из Суджанского района Курской области в ПВР вывезли почти 200 человек

Из Суджанского района Курской области в ПВР вывезли почти 200 человек - РИА Новости, 13.03.2025

Из Суджанского района Курской области в ПВР вывезли почти 200 человек

Почти 200 человек уже вывезли из Суджанского района Курской области в пункты временного размещения, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:15:00+03:00

2025-03-13T18:15:00+03:00

2025-03-13T18:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджанский район

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Почти 200 человек уже вывезли из Суджанского района Курской области в пункты временного размещения, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Из Суджанского района Курской области вывезены 199 человек", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что спасатели сопровождают людей в пункты временного размещения, помогают в размещении, оформлении документов, а также поиске родных и близких. В ПВР, кроме того, работают психологи МЧС. Они проводят групповые и индивидуальные занятия, консультации и специальные упражнения для эмоционально-психологической разгрузки.

суджанский район

курская область

россия

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2025

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суджанский район, курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)