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Из Суджанского района Курской области в ПВР вывезли почти 200 человек - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/pvr-2004823774.html
Из Суджанского района Курской области в ПВР вывезли почти 200 человек
Из Суджанского района Курской области в ПВР вывезли почти 200 человек - РИА Новости, 13.03.2025
Из Суджанского района Курской области в ПВР вывезли почти 200 человек
Почти 200 человек уже вывезли из Суджанского района Курской области в пункты временного размещения, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:15:00+03:00
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специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Почти 200 человек уже вывезли из Суджанского района Курской области в пункты временного размещения, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Из Суджанского района Курской области вывезены 199 человек", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что спасатели сопровождают людей в пункты временного размещения, помогают в размещении, оформлении документов, а также поиске родных и близких. В ПВР, кроме того, работают психологи МЧС. Они проводят групповые и индивидуальные занятия, консультации и специальные упражнения для эмоционально-психологической разгрузки.
суджанский район
курская область
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суджанский район, курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из Суджанского района Курской области в ПВР вывезли почти 200 человек

МЧС: из Суджанского района Курской области вывезли почти 200 человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭвакуация гражданского населения военнослужащими группы "Аида" спецназа "Ахмат" из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ
Эвакуация гражданского населения военнослужащими группы Аида спецназа Ахмат из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Эвакуация гражданского населения военнослужащими группы "Аида" спецназа "Ахмат" из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Почти 200 человек уже вывезли из Суджанского района Курской области в пункты временного размещения, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Из Суджанского района Курской области вывезены 199 человек", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что спасатели сопровождают людей в пункты временного размещения, помогают в размещении, оформлении документов, а также поиске родных и близких. В ПВР, кроме того, работают психологи МЧС. Они проводят групповые и индивидуальные занятия, консультации и специальные упражнения для эмоционально-психологической разгрузки.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районКурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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