Из Суджанского района Курской области в ПВР вывезли почти 200 человек
МЧС: из Суджанского района Курской области вывезли почти 200 человек
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭвакуация гражданского населения военнослужащими группы "Аида" спецназа "Ахмат" из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ
Эвакуация гражданского населения военнослужащими группы "Аида" спецназа "Ахмат" из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Почти 200 человек уже вывезли из Суджанского района Курской области в пункты временного размещения, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Из Суджанского района Курской области вывезены 199 человек", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что спасатели сопровождают людей в пункты временного размещения, помогают в размещении, оформлении документов, а также поиске родных и близких. В ПВР, кроме того, работают психологи МЧС. Они проводят групповые и индивидуальные занятия, консультации и специальные упражнения для эмоционально-психологической разгрузки.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области