https://ria.ru/20250313/putin-2004850962.html
Путин заявил о стремительном изменении ситуации в зоне боев
Путин заявил о стремительном изменении ситуации в зоне боев - РИА Новости, 13.03.2025
Путин заявил о стремительном изменении ситуации в зоне боев
Ситуация "на земле" в зоне боев стремительно меняется, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:20:00+03:00
2025-03-13T19:20:00+03:00
2025-03-13T19:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
политика
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белоруссия
суджа
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ситуация "на земле" в зоне боев стремительно меняется, заявил президент России Владимир Путин. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг провели переговоры в Кремле. Белорусский лидер ранее в этот день прибыл в Россию с официальным визитом. "Что касается ситуации на земле... она стремительно меняется. Вот, вчера в ходе доклада командующий группировкой "Север", его заместитель, мне сказали вчера: "Завтра Суджа будет в наших руках". Именно так и произошло", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко.
https://ria.ru/20250313/putin--2004838050.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, белоруссия, суджа, владимир путин, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Белоруссия, Суджа, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин заявил о стремительном изменении ситуации в зоне боев
Путин заявил, что ситуация на земле в зоне боев стремительно меняется