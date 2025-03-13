https://ria.ru/20250313/putin-2004850962.html

Путин заявил о стремительном изменении ситуации в зоне боев

Путин заявил о стремительном изменении ситуации в зоне боев - РИА Новости, 13.03.2025

Путин заявил о стремительном изменении ситуации в зоне боев

Ситуация "на земле" в зоне боев стремительно меняется, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:20:00+03:00

2025-03-13T19:20:00+03:00

2025-03-13T19:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

политика

россия

белоруссия

суджа

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ситуация "на земле" в зоне боев стремительно меняется, заявил президент России Владимир Путин. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг провели переговоры в Кремле. Белорусский лидер ранее в этот день прибыл в Россию с официальным визитом. "Что касается ситуации на земле... она стремительно меняется. Вот, вчера в ходе доклада командующий группировкой "Север", его заместитель, мне сказали вчера: "Завтра Суджа будет в наших руках". Именно так и произошло", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко.

https://ria.ru/20250313/putin--2004838050.html

россия

белоруссия

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, белоруссия, суджа, владимир путин, александр лукашенко