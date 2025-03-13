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Путин заявил о стремительном изменении ситуации в зоне боев - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/putin-2004850962.html
Путин заявил о стремительном изменении ситуации в зоне боев
Путин заявил о стремительном изменении ситуации в зоне боев - РИА Новости, 13.03.2025
Путин заявил о стремительном изменении ситуации в зоне боев
Ситуация "на земле" в зоне боев стремительно меняется, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:20:00+03:00
2025-03-13T19:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
политика
россия
белоруссия
суджа
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ситуация "на земле" в зоне боев стремительно меняется, заявил президент России Владимир Путин. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг провели переговоры в Кремле. Белорусский лидер ранее в этот день прибыл в Россию с официальным визитом. "Что касается ситуации на земле... она стремительно меняется. Вот, вчера в ходе доклада командующий группировкой "Север", его заместитель, мне сказали вчера: "Завтра Суджа будет в наших руках". Именно так и произошло", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко.
https://ria.ru/20250313/putin--2004838050.html
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политика, россия, белоруссия, суджа, владимир путин, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Белоруссия, Суджа, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин заявил о стремительном изменении ситуации в зоне боев

Путин заявил, что ситуация на земле в зоне боев стремительно меняется

© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в расширенном составе в формате обеда
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в расширенном составе в формате обеда - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в расширенном составе в формате обеда
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ситуация "на земле" в зоне боев стремительно меняется, заявил президент России Владимир Путин.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг провели переговоры в Кремле. Белорусский лидер ранее в этот день прибыл в Россию с официальным визитом.
«
"Что касается ситуации на земле... она стремительно меняется. Вот, вчера в ходе доклада командующий группировкой "Север", его заместитель, мне сказали вчера: "Завтра Суджа будет в наших руках". Именно так и произошло", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко.
Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
У Путина возник ряд вопросов к формату предложенного перемирия
Вчера, 18:48
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияБелоруссияСуджаВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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