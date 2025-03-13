https://ria.ru/20250313/putin-2004836100.html
Путин: взаимная торговля России и Белоруссии защищена от третьих стран
Путин: взаимная торговля России и Белоруссии защищена от третьих стран - РИА Новости, 13.03.2025
Путин: взаимная торговля России и Белоруссии защищена от третьих стран
Взаимная торговля и инвестиции РФ и Белоруссии защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:43:00+03:00
2025-03-13T18:43:00+03:00
2025-03-13T19:24:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Взаимная торговля и инвестиции РФ и Белоруссии защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках, заявил президент России Владимир Путин. "Свыше 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях приходится на наши национальные валюты. Тем самым взаимная торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/bezopasnost-2004834356.html
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россия, белоруссия, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, В мире
Путин: взаимная торговля России и Белоруссии защищена от третьих стран
Путин: взаимная торговля и инвестиции РФ и Белоруссии защищены от третьих стран