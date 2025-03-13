https://ria.ru/20250313/putin-2004828569.html

Лукашенко подтвердил участие в Параде Победы в Москве

Лукашенко подтвердил участие в Параде Победы в Москве - РИА Новости, 13.03.2025

Лукашенко подтвердил участие в Параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:26:00+03:00

2025-03-13T18:26:00+03:00

2025-03-13T18:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе."В этом (2025 - ред.) году в наших странах широко отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это общая победа, и мы хорошо понимаем, какой ценой она досталась. Дорожим памятью о героизме наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших жизнь, свободу для нас и для будущих поколений. Александр Григорьевич подтвердил свое участие в праздновании Победы 9 мая в Москве. Также, согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил Белоруссии примет участие в торжественном параде на Красной площади", - сказал Путин во время пресс-конференции.

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москва, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия