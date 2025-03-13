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Путин рассказал об участии Белоруссии в Параде Победы в Москве - РИА Новости, 13.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:25 13.03.2025 (обновлено: 18:35 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/putin-2004827952.html
Путин рассказал об участии Белоруссии в Параде Победы в Москве
Путин рассказал об участии Белоруссии в Параде Победы в Москве - РИА Новости, 13.03.2025
Путин рассказал об участии Белоруссии в Параде Победы в Москве
Расчет вооруженных сил Белоруссии примет участие в торжественном параде 9 мая на Красной площади, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:25:00+03:00
2025-03-13T18:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Расчет вооруженных сил Белоруссии примет участие в торжественном параде 9 мая на Красной площади, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе."Также, согласно имеющейся договорённости, расчёт вооруженных сил Белоруссии примет участие в торжественном параде на Красной площади", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/putin-2004830900.html
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москва, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал об участии Белоруссии в Параде Победы в Москве

Путин: расчет ВС Белоруссии примет участие в параде 9 Мая в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Расчет вооруженных сил Белоруссии примет участие в торжественном параде 9 мая на Красной площади, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
"Также, согласно имеющейся договорённости, расчёт вооруженных сил Белоруссии примет участие в торжественном параде на Красной площади", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин рассказал о документах, подписанных по итогам переговоров с Лукашенко
Вчера, 18:32
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссия
 
 
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