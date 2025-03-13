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Путин рассказал об участии Белоруссии в Параде Победы в Москве
Путин рассказал об участии Белоруссии в Параде Победы в Москве - РИА Новости, 13.03.2025
Путин рассказал об участии Белоруссии в Параде Победы в Москве
Расчет вооруженных сил Белоруссии примет участие в торжественном параде 9 мая на Красной площади, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:25:00+03:00
2025-03-13T18:25:00+03:00
2025-03-13T18:35:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Расчет вооруженных сил Белоруссии примет участие в торжественном параде 9 мая на Красной площади, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе."Также, согласно имеющейся договорённости, расчёт вооруженных сил Белоруссии примет участие в торжественном параде на Красной площади", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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москва, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал об участии Белоруссии в Параде Победы в Москве
Путин: расчет ВС Белоруссии примет участие в параде 9 Мая в Москве