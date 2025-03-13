https://ria.ru/20250313/putin-2004827676.html

Переговоры с Лукашенко прошли в дружеской атмосфере, заявил Путин

Переговоры с Лукашенко прошли в дружеской атмосфере, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025

Переговоры с Лукашенко прошли в дружеской атмосфере, заявил Путин

Переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошли в дружеской и конструктивной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:24:00+03:00

2025-03-13T18:24:00+03:00

2025-03-13T20:28:00+03:00

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

москва

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошли в дружеской и конструктивной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин."Именно в такой традиционно дружеской, деловой и конструктивной атмосфере прошли сегодняшние переговоры с Александром Григорьевичем", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусской стороной.Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.

https://ria.ru/20250313/peregovory--2004823096.html

россия

белоруссия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, москва