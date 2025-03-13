Рейтинг@Mail.ru
Переговоры с Лукашенко прошли в дружеской атмосфере, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 13.03.2025 (обновлено: 20:28 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/putin-2004827676.html
Переговоры с Лукашенко прошли в дружеской атмосфере, заявил Путин
Переговоры с Лукашенко прошли в дружеской атмосфере, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025
Переговоры с Лукашенко прошли в дружеской атмосфере, заявил Путин
Переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошли в дружеской и конструктивной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:24:00+03:00
2025-03-13T20:28:00+03:00
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004783405_0:259:3012:1953_1920x0_80_0_0_5425ff783d6687bba09c5d57403c2d7e.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошли в дружеской и конструктивной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин."Именно в такой традиционно дружеской, деловой и конструктивной атмосфере прошли сегодняшние переговоры с Александром Григорьевичем", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусской стороной.Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
https://ria.ru/20250313/peregovory--2004823096.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004783405_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_79e3034db1a7978be2ab11b3d1c53916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, москва
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Москва
Переговоры с Лукашенко прошли в дружеской атмосфере, заявил Путин

Путин: переговоры с Лукашенко прошли в дружеской и конструктивной атмосфере

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 13 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 13 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 13 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошли в дружеской и конструктивной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Именно в такой традиционно дружеской, деловой и конструктивной атмосфере прошли сегодняшние переговоры с Александром Григорьевичем", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусской стороной.
Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
Пресс конференция Путина и Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров
Вчера, 18:14
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала