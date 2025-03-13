https://ria.ru/20250313/putin-2004827676.html
Переговоры с Лукашенко прошли в дружеской атмосфере, заявил Путин
Переговоры с Лукашенко прошли в дружеской атмосфере, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025
Переговоры с Лукашенко прошли в дружеской атмосфере, заявил Путин
Переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошли в дружеской и конструктивной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:24:00+03:00
2025-03-13T18:24:00+03:00
2025-03-13T20:28:00+03:00
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошли в дружеской и конструктивной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин."Именно в такой традиционно дружеской, деловой и конструктивной атмосфере прошли сегодняшние переговоры с Александром Григорьевичем", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусской стороной.Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
https://ria.ru/20250313/peregovory--2004823096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, москва
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Москва
Переговоры с Лукашенко прошли в дружеской атмосфере, заявил Путин
Путин: переговоры с Лукашенко прошли в дружеской и конструктивной атмосфере