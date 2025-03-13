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Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2025
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18:21 13.03.2025 (обновлено: 20:31 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/putin-2004825951.html
Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии
Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2025
Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии
Россия является главным экономическим партнером Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:21:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия является главным экономическим партнером Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин."На Россию, как главного экономического партнера Белоруссии, приходится около 60% белорусского внешнеторгового оборота", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Он добавил, что по итогам 2024 года товарооборот прибавил порядка 6% и превысил 50 миллиардов долларов.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, москва, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Москва, В мире
Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии

Путин: Россия является главным экономическим партнером для Белоруссии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции по итогам встречи. 13 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции по итогам встречи. 13 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции по итогам встречи. 13 марта 2025
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия является главным экономическим партнером Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На Россию, как главного экономического партнера Белоруссии, приходится около 60% белорусского внешнеторгового оборота", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Он добавил, что по итогам 2024 года товарооборот прибавил порядка 6% и превысил 50 миллиардов долларов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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