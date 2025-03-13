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Путин: у Лукашенко в пятницу будет насыщенный рабочий день в Москве - РИА Новости, 13.03.2025
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15:23 13.03.2025 (обновлено: 15:33 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/putin-2004765423.html
Путин: у Лукашенко в пятницу будет насыщенный рабочий день в Москве
Путин: у Лукашенко в пятницу будет насыщенный рабочий день в Москве - РИА Новости, 13.03.2025
Путин: у Лукашенко в пятницу будет насыщенный рабочий день в Москве
Президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу у президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится насыщенный рабочий день в Москве, в том числе... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:23:00+03:00
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москва
владимир путин
александр лукашенко
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу у президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится насыщенный рабочий день в Москве, в том числе выступление в Совете Федерации."У вас завтра еще насыщенный день рабочий, выступление в Совете Федерации", - сказал Путин во время беседы с Лукашенко.
https://ria.ru/20250313/putin-2004764596.html
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москва, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Москва, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Путин: у Лукашенко в пятницу будет насыщенный рабочий день в Москве

Путин: у Лукашенко в пятницу будет плотный день в Москве, в том числе речь в СФ

© Фото : Пул Первого/TelegramПереговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу у президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится насыщенный рабочий день в Москве, в том числе выступление в Совете Федерации.
"У вас завтра еще насыщенный день рабочий, выступление в Совете Федерации", - сказал Путин во время беседы с Лукашенко.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Вчера, 15:20
 
МоскваВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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