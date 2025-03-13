https://ria.ru/20250313/putin-2004765423.html

Путин: у Лукашенко в пятницу будет насыщенный рабочий день в Москве

Путин: у Лукашенко в пятницу будет насыщенный рабочий день в Москве - РИА Новости, 13.03.2025

Путин: у Лукашенко в пятницу будет насыщенный рабочий день в Москве

Президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу у президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится насыщенный рабочий день в Москве, в том числе... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:23:00+03:00

2025-03-13T15:23:00+03:00

2025-03-13T15:33:00+03:00

москва

владимир путин

александр лукашенко

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004761315_370:244:1203:712_1920x0_80_0_0_fbd5154e51f56c6aabe15553e427a798.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу у президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится насыщенный рабочий день в Москве, в том числе выступление в Совете Федерации."У вас завтра еще насыщенный день рабочий, выступление в Совете Федерации", - сказал Путин во время беседы с Лукашенко.

https://ria.ru/20250313/putin-2004764596.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир путин, александр лукашенко, в мире