https://ria.ru/20250313/putin-2004764025.html
Путин заявил, что будет ждать Лукашенко на параде Победы
Путин заявил, что будет ждать Лукашенко на параде Победы - РИА Новости, 13.03.2025
Путин заявил, что будет ждать Лукашенко на параде Победы
Президент России Владимир Путин сообщил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко 9 мая в РФ и на большом форуме, посвященном окончанию Великой... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:19:00+03:00
2025-03-13T15:19:00+03:00
2025-03-13T15:40:00+03:00
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белоруссия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко 9 мая в РФ и на большом форуме, посвященном окончанию Великой Отечественной войны, в Волгограде.Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко проходят в Большом Кремлевском дворце в четверг. Главы государств, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы."Мы очень ждем вас и 9 мая, а до этого в Волгограде запланирован тоже большой форум, посвященный окончанию Великой Отечественной войны, где ожидаются много других коллег и из других стран", - сказал Путин в ходе российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/putin-2004763621.html
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россия, волгоград, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия
Россия, Волгоград, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия
Путин заявил, что будет ждать Лукашенко на параде Победы
Путин заявил, что ждет Лукашенко на параде Победы 9 мая