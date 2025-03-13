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Путин заявил, что будет ждать Лукашенко на параде Победы - РИА Новости, 13.03.2025
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15:19 13.03.2025 (обновлено: 15:40 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/putin-2004764025.html
Путин заявил, что будет ждать Лукашенко на параде Победы
Путин заявил, что будет ждать Лукашенко на параде Победы - РИА Новости, 13.03.2025
Путин заявил, что будет ждать Лукашенко на параде Победы
Президент России Владимир Путин сообщил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко 9 мая в РФ и на большом форуме, посвященном окончанию Великой... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:19:00+03:00
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россия
волгоград
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко 9 мая в РФ и на большом форуме, посвященном окончанию Великой Отечественной войны, в Волгограде.Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко проходят в Большом Кремлевском дворце в четверг. Главы государств, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы."Мы очень ждем вас и 9 мая, а до этого в Волгограде запланирован тоже большой форум, посвященный окончанию Великой Отечественной войны, где ожидаются много других коллег и из других стран", - сказал Путин в ходе российско-белорусских переговоров.
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россия, волгоград, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия
Россия, Волгоград, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия
Путин заявил, что будет ждать Лукашенко на параде Победы

Путин заявил, что ждет Лукашенко на параде Победы 9 мая

© Фото : Пул Первого/TelegramПереговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко 9 мая в РФ и на большом форуме, посвященном окончанию Великой Отечественной войны, в Волгограде.
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко проходят в Большом Кремлевском дворце в четверг. Главы государств, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы.
"Мы очень ждем вас и 9 мая, а до этого в Волгограде запланирован тоже большой форум, посвященный окончанию Великой Отечественной войны, где ожидаются много других коллег и из других стран", - сказал Путин в ходе российско-белорусских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин: Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия
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РоссияВолгоградВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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