https://ria.ru/20250313/putin-2004764025.html

Путин заявил, что будет ждать Лукашенко на параде Победы

Путин заявил, что будет ждать Лукашенко на параде Победы - РИА Новости, 13.03.2025

Путин заявил, что будет ждать Лукашенко на параде Победы

Президент России Владимир Путин сообщил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко 9 мая в РФ и на большом форуме, посвященном окончанию Великой... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:19:00+03:00

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россия

волгоград

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко 9 мая в РФ и на большом форуме, посвященном окончанию Великой Отечественной войны, в Волгограде.Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко проходят в Большом Кремлевском дворце в четверг. Главы государств, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы."Мы очень ждем вас и 9 мая, а до этого в Волгограде запланирован тоже большой форум, посвященный окончанию Великой Отечественной войны, где ожидаются много других коллег и из других стран", - сказал Путин в ходе российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20250313/putin-2004763621.html

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волгоград

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россия, волгоград, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия