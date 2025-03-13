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Ушаков не исключил, что Путин выскажется по временному перемирию на Украине
Ушаков не исключил, что Путин выскажется по временному перемирию на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков не исключил, что Путин выскажется по временному перемирию на Украине
Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что российский лидер Владимир Путин в четверг выскажет более конкретные и содержательные оценки предложения по... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:02:00+03:00
2025-03-13T14:02:00+03:00
2025-03-13T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что российский лидер Владимир Путин в четверг выскажет более конкретные и содержательные оценки предложения по временному перемирию на Украине."Президенты (России и Белоруссии - ред.) будут выступать, отвечая на вопросы сегодня на пресс-конференции... Президент (Путин - ред.), наверное, выскажет более конкретные и содержательные оценки", - сказал Ушаков в интервью телеканалу "Россия-1".Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
https://ria.ru/20250313/putin-2004713675.html
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юрий ушаков, украина, сша, россия, владимир путин, владимир зеленский
Юрий Ушаков, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Ушаков не исключил, что Путин выскажется по временному перемирию на Украине
Ушаков заявил, что Путин выскажется по поводу временного перемирия на Украине