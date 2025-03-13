https://ria.ru/20250313/putin--2004856825.html
Путин оценил работу по углублению интеграции России и Белоруссии
Путин оценил работу по углублению интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2025
Путин оценил работу по углублению интеграции России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что удовлетворен работой по исполнению программ в рамках углубления интеграции России и Белоруссии. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:40:00+03:00
2025-03-13T19:40:00+03:00
2025-03-13T19:40:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что удовлетворен работой по исполнению программ в рамках углубления интеграции России и Белоруссии. "Первое - все 28 программ, которые были намечены, исполнены на 100%. Второе - то, что мы планировали на 2024-2026 годы, исполнено свыше чем на 26%. Я лично удовлетворен тем, как идет эта работа", - сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
https://ria.ru/20250313/putin-2004856700.html
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владимир путин, александр лукашенко, москва, белоруссия, россия, в мире
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Москва, Белоруссия, Россия, В мире
Путин оценил работу по углублению интеграции России и Белоруссии
Путин удовлетворен работой по программам углубления интеграции РФ и Белоруссии